La falta de respeto hacia los argentinos

La falta de respeto de los medios alineados con algún pensamiento político específico hacia la decisión de los pueblos, en la elección de sus gobernantes, se ha hecho cada vez más patente en los actuales momentos, en los que en la República Argentina su pueblo ha elegido un candidato autoproclamado liberal y hasta libertario, como su presidente para un período de cuatro años.

Nada más hay que ver la forma en que tratan la elección argentina en los medios que llenan el espectro electrónico.

Cada pueblo, si es realmente soberano, tiene la potestad de elegir a quien le dé la gana para que lo gobierne, y así como anteriormente he pedido respeto para los gobiernos de izquierda elegidos en algunos de nuestros países latinoamericanos, como decisión soberana de sus pueblos, ahora también respeto para el pueblo argentino y su decisión en las urnas.

Solamente los pueblos tienen el derecho de equivocarse, los políticos no, y la diferencia radica en que los pueblos pagan el precio de sus errores, mientras que los políticos jamás han cargado ni con la culpa ni con las consecuencias de los suyos.

Convivimos en este planeta, y en nuestro continente, con las más diversas formas de gobierno, elegidos mediante las también diversas formas de participación ciudadana, directa o indirecta, y solamente los cabezascalientes que surgen dentro de determinadas corrientes de pensamiento político, se toman el tiempo y el cuidado de criticar o condenar a los que consideran sus adversarios. Irrespetando la libertad que poseen los pueblos para decidir por sí mismos y cargar con las consecuencias de dichas decisiones.

De esta manera, así como en el pasado los medios de comunicación se han encargado de propagar las opiniones y posiciones (jamás desinteresadas ni objetivas) en contra de los gobiernos de izquierda elegidos en algunos países de nuestra área geográfica, en esta oportunidad se encargan de publicitar todo lo que tenga que ver con la elección de la ultraderecha, escogida por el pueblo argentino.

No somos argentinos ni vivimos en ese hermoso país, no conocemos a fondo la idiosincrasia de ese pueblo, no padecemos o disfrutamos de sus variadisimas realidades, como para emitir opiniones o criterios algunos sobre sus decisiones. Solamente tenemos la obligación de respetarlas, sobre todo cuando sus procesos electorales son absolutamente limpios, a diferencia de otros países sobre los que pesan serias dudas.

El daño que hacen los medios de comunicación difundiendo las manipulaciones que brotan de cada uno de los lados del espectro político, a fin de deformar la realidad, solamente se reparará cuando transcurra el tiempo y se puedan apreciar los resultados de la decisión soberana de los pueblos, que al fin y al cabo son los que cargarán con las consecuencias de sus decisiones.

México, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil y Chile, decidieron el lado izquierdo del espectro, proporciones guardadas, y ahora Argentina tomó la decisión contraria, como consecuencia de los fallos cometidos y las terribles consecuencias de los mismos de gobiernos anteriores durante decenios. Seamos respetuosos ahora, como lo hemos sido anteriormente cuando esos países decidieron que ésa era la vía que escogían para sí mismos.

Por múltiples razones los pueblos toman estas decisiones, y solamente ellos saben el porqué de las mismas.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría