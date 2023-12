“Lo que sucedió aquí, nunca jamás debe repetirse”. Es hora de reorganizar los Frentes Populares para la lucha antifascista

Se conoce como holocausto “el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Los asesinatos tuvieron lugar en todos los territorios ocupados por Alemania en Europa”.

O sea, holocausto es sinónimo de genocidio y no es único en la historia, por ejemplo el perpetrado por los europeos y el Vaticano contra los indígenas en América, el realizado por los europeos en África, incluido la esclavitud, el ejecutado por el imperio Otomano contra Armenia al finalizar la primera guerra mundial – el cual fue catalogado así después de dura batalla del Papa Juan Pablo ll – y otros holocausos o genocidios.

Es conveniente aclarar que el llamado holocausto, limpieza étnica aplicada según la ideología racista del nazismo, no solamente se aplicó contra los judíos sino además contra homosexuales, gitanos y otras nacionalidades, en especial los rusos, que debieron sacrificar veintisiete millones de sus ciudadanos para derrotar la invasión nazi.

El holocausto, condenado por la humanidad, fue con el tiempo adquiriendo el carácter de victimización exagerada, conviertiéndose en política para otros propósitos, como los del sionismo por crear su Estado en Palestina y para Estados Unidos tener ahí una cabeza de playa para su dominio geopolítico en la región. Muchos países,incluida la URSS, apoyaron de buena fe la creación del Estado de Israel.

La invasión nazi a la URSS no solamente tenía esas motivaciones racistas, además y quizá la principal razón, desmembrar ese gigantezco país, el más grande del mundo y apropiarse de sus inmensas riquezas, en particular el llamado oro negro de Bakú (petróleo) y las tierras negras del Ucrania, el llamado “granero de Europa”.

Particularmente Hitler sentía animadversión hacia los judíos por el dominio que habían logrado sobre la economía alemana y le atribuía a ellos, por dicha razón, lo problemas del país. Los judíos se han caracterizado en su diáspora por ser hábiles comerciantes, también fueron expulsados de España (31 de marzo de 1492), expulsión que consideran algunos no fue beneficiosa para la economía española.

Quiero contarles una breve anécdota. No creo que haya influido en mi modo de ver las cosas, pues cuando me la contó uno de mis hermanos mayores, yo ya pensaba como ahora. Yo soy el menor de diez hermanos. Mi familia en los años cuarentas del siglo pasado vivía en Coliblanco de Alvarado, muy pobremente. Mi papá tenía que venir hasta Cartago de vez en cuando a comprar cosas como ropa para los niños. Todo se había puesto carísimo. Las tiendas estaban siendo monopolizadas por los llamados “polacos”, quienes en realidad eran judíos emigrantes de varias nacionalidades. Mi papá se dio cuenta que muy poco podía comprar con su escaso dinero, la especulación era descarada. Después de recorrer muchas tiendas mi papá estalló en cólera y les gritó: hp “ &/ (*Ç/ judíos, tenía razón Hitler”. No supo en qué momento lo agarraron, como dicen, “de la relinga” y tiraron de patitas en la calle. ¿Por qué se dio la reacción de mi padre, un humilde campesino que nunca usó zapatos?

La historia se repite… como tragedia y como farsa, dijo Carlos Marx.

Yo veo que lo que está sucediendo en la actualidad es una nueva tragedia, una repetición que no puedo calificar de farsa, la guerra de la OTAN en Ucrania es una reedición de la aspiración nazi por destruir Rusia y aplica la rusofobia como su principal bandera.

El genocidio que realiza Israel, con el apoyo de Estados Unidos y sus lacayos contra el pueblo palestino , principalmente en Gaza es el nuevo Holocausto, los judíos desatan contra Palestina una dosis doble de lo que hace cerca de ochenta años ellos sufieran en manos de los nazis. Los nuevos nazis son los gobiernos de Estados Unidos, de Europa, el sionismo en Israel y los neonazis en Ucrania.

La portada de este artículo es un plato que me obsequiaron cuando visité la República Democrática Alemana(RDA) hace más de cuarenta años y me llevaron al campo de concentración de Buchenwald y su lema es que “LO QUE SUCEDIÓ AQUÍ, NUNCA JAMÁS DEBE REPETIRSE” …pero se está repitiendo en Gaza.

Hago un vehemente llamado de alerta, la apodada peste parda, el fascismo y el nazismo están reviviendo con gran fuerza e impunidad.

Es hora de reorganizar los Frentes Populares para la lucha antifascista.

(*) Juan Félix Montero Aguilar es profesor pensionado.