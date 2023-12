112 estudiantes de la UCR rebasan el promedio mundial en prueba médica internacional

De izquierda a derecha están Kangsan Keum y Felipe Ureña Rojas, los estudiantes más destacados de esta promoción 2023. Anel Kenjekeeva.

Con base en los registros del IFOM, esta generación de la UCR posee un rendimiento sostenido y destacado similar al desempeño de las últimas dos generaciones que hicieron el examen en el 2021 y en el 2022.

En su momento, estos grupos también superaron los estándares internacionales. En el 2021 el promedio general de los estudiantes de la UCR fue cercano al 68 y, en el 2022, alcanzaron un promedio de 65.

Por lo tanto, los resultados constatan no solo una robusta formación médica, sino también los principios humanistas e integradores que tanto caracterizan a la UCR. Estos valores se verán reflejados a partir del 2024, cuando las y los internos atiendan a sus pacientes bajo supervisión docente.

“Yo quiero que mis pacientes me vean como un médico empático y con los valores que desde muy pequeño mi familia me ha inculcado, como el respeto, y el tratar de comprender que el paciente ya viene suficientemente enfermo y mal como para que en la consulta seamos indiferentes y no aliviemos todo eso que siente”, compartió Luis Felipe.

Para el Dr. Buján, los excelentes resultados también auguran un buen pronóstico en el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), prueba que deberán tomar los estudiantes para incorporarse al Colegio de Médicos cuando finalicen su preparación y se gradúen.

También, dan un buen indicio en la prueba estadounidense conocida como Step 2 CK. Este examen lo realizan los médicos para obtener su licencia profesional y ejercer en los Estados Unidos. En otras palabras, si las y los jóvenes de la UCR aplicaran el Step 2 CK, las probabilidades de aprobarlo son altas y hasta, en un futuro, podrían ejercer en ese país de Norteamérica si así lo quisieran.

“El IFOM tiene la característica de que las ciencias básicas y la parte clínica son semejantes al Step 2 de los Estados Unidos. Esto también le da una orientación a aquel estudiante que tenga la intención de hacer una residencia médica en ese país y de que, estudiando un poquito más, puede obtener una buena nota. Esta es una promoción muy muy buena y estamos demasiado orgullosos de que haya sido un 100 %, para la Escuela, los docentes y la Universidad”, señaló el Dr. Buján.

“Hoy tuvimos una sesión con los estudiantes para explicarles qué significa el internado. Dos palabras que anoté fueron respeto y humildad. Respeto a los profesores, compañeros, al paciente y hacia sus mismos compañeros. Esto es crítico. El otro es la humildad. Muchas veces vamos a tener gente, muchísimo mejor preparada que uno, y no nos podemos sentir como el gran Dios. Hay que ser humilde para guiar nuestros actos como médicos y como personas”. Dr. Willem Buján Boza.

¿Qué es el IFOM?

El IFOM es un examen de alta exigencia y rigurosidad académica que se aplica en cuatro continentes.

La prueba contempla 160 preguntas que deben ser contestadas en un máximo de cuatro horas y se califican tres perfiles.

El primero fue la tarea médica que contempla el mantenimiento de la salud, prevención y vigilancia; aplicación de conceptos de las ciencias fundamentales; así como diagnóstico, farmacoterapia, intervención y manejo.

El segundo fue el perfil de los nueve sistemas del cuerpo humano: el inmunológico, el nervioso, el cardiovascular, el respiratorio, el gastrointestinal, el reproductivo, el renal, el osteomuscular, el endocrino; además de los procesos y trastornos multisistémicos.

Finalmente, se examinó el perfil disciplinar. Aquí se encuentran cinco áreas: Medicina General, Pediatría, Psiquiatría, Cirugía, así como Obstetricia y Ginecología.

El objetivo de la prueba es evaluar el conocimiento básico de medicina de las personas aspirantes y, en el caso específico de Costa Rica, examinar a todas aquellas que desean llevar a cabo su internado clínico en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Con este examen se le garantiza a la población costarricense que los futuros internos, quienes en poco tiempo estarán rotando en los hospitales públicos de la CCSS, tienen el conocimiento científico necesario, las habilidades y recursos para apoyar en la atención directa de las y los pacientes, mientras consolidan su aprendizaje básico y clínico. Todo lo anterior, siempre bajo la supervisión docente.