Rusia califica de mínima la posibilidad de restablecer el acuerdo nuclear iraní

Viena, 29 dic (Sputnik).- Las posibilidades de restaurar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en las condiciones actuales son mínimas, declaró a Sputnik el representante permanente ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov.

«Las posibilidades de reanudar el PAIC son actualmente mínimas. El acuerdo para restablecerlo se alcanzó en realidad en un 99 por ciento. A principios de marzo de 2022 encabecé la delegación rusa en esas negociaciones y todo ya estaba negociado y acordado», dijo Uliánov.

El diplomático tildó, «desde un punto de vista estratégico, claramente errónea» la negativa de Occidente a restablecer el PAIC pues «la situación actual entraña el riesgo de una escalada incontrolada en cualquier momento», pero nadie puede «obligarles a volver a la mesa de las negociaciones».

El embajador señaló que, aparentemente, se tomó la decisión de que no era necesario volver a cerrar un acuerdo nuclear con Irán en otoño de 2022 en la capital estadounidense, Washington.

Posteriormente, detalló, el Reino Unido, Francia y Alemania adoptaron una posición similar y desde febrero o marzo del mismo año «simplemente no aparecieron en la mesa de negociaciones».

Uliánov expresó su convicción de que las declaraciones posteriores de los tres países europeos sobre el incumplimiento por parte de Irán del PAIC son «completamente hipócritas», ya que el documento acordado en 2022 regulaba claramente las obligaciones de Teherán en el ámbito nuclear.

«En particular, ahora hay muchas quejas sobre el hecho de que Irán está enriqueciéndose con el uranio al 60 por ciento y esta práctica aparentemente está creciendo. Pero según el acuerdo, que los occidentales se negaron a concluir, el enriquecimiento de Irán no debería superar el 3,67 por ciento. Y eso se puede lograr, pero los propios occidentales no lo permiten», resaltó.

El representante ruso añadió que considera esta posición de Occidente «muy irrazonable», ya que la falta de un acuerdo nuclear conlleva riesgos de una escalada de tensiones.

En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.

Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.

En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear, pero en marzo de 2022 las consultas se estancaron hasta la actualidad. (Sputnik)