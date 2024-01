Cuba celebra el 65.º aniversario del triunfo de la Revolución

La Habana, 1 Ene (Sputnik).- Un acto político y cultural con motivo del 65.º aniversario del triunfo de la Revolución Cubana se lleva a cabo este 1 de enero en el emblemático Parque Céspedes de la ciudad Santiago de Cuba, ubicada al sur del país.

El evento cuenta con la presencia del presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el expresidente del país, el general Raúl Castro Ruz, diputados, combatientes, miembros de organizaciones sociales y representantes de la población.

Asimismo, un grupo de actores y la banda de conciertos del territorio, el Ballet y el Orfeón Santiago, entre otros exponentes del talento artístico de la región, rindieron tributo a los precursores de la revolución.

La celebración inició tras izar la bandera nacional y rendir homenaje al líder de la Revolución, Fidel Castro; al prócer de la independencia de Cuba, José Martí; así como a la madre y padre de la patria, Mariana Grajales y Carlos Manuel de Céspedes, respectivamente; en el cementerio Santa Ifigenia, ubicado en la misma provincia.

Tras una serie de presentaciones artísticas, Díaz-Canel ofreció un discurso en el que rindió tributo a los héroes de la Revolución y mencionó los logros del país en diferentes áreas.

El mandatario aseguró que los 65 años transcurridos desde la gesta histórica confirman las advertencias de Fidel Castro sobre los desafíos que se iban a presentar. «Nada ha sido fácil para Cuba, tampoco lo ha sido para los enemigos de la revolución que lo han intentado todo y en todo han fracasado porque el odio se desintegra frente a la resistencia de un pueblo […] que eligió el amor y la dignidad como fórmula».

Asimismo, el presidente añadió que la revolución es también «la voluntad permanente de practicar la solidaridad y compartir lo que tenemos con la convicción profunda de que son médicos y no bombas, cooperación y no sanciones, lo que los pueblos necesitan».

De igual forma, el presidente cubano señaló que no se cansarán de exigir «el levantamiento del bloqueo y el fin de la guerra económica», lo que calificó como un crimen de lesa humanidad. «Con las manos y los pies atados no se vale, juego limpio señores imperialistas y vamos a ver quién gana», añadió Díaz-Canel asegurando que las sanciones «serán derrotadas más temprano que tarde», pues de no ser levantadas, «Cuba encontrará el modo de resolverlo», aseveró.

Por otra parte, Raúl Castro afirmó en su intervención que la Revolución significó «el concepto mismo de poder», asumiendo una dimensión nueva cuando «la política dejó de ser feudo de una élite y todo el pueblo se convirtió en protagonista de su destino».

«Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre: combatiendo», aseveró Castro haciendo referencia a las sanciones económicas y reiterando la convicción de que el único camino del revolucionario «es proseguir la lucha con optimismo e inclaudicable fe en la victoria».

Entre otras actividades previstas esta jornada, se incluyen ferias gastronómicas y artesanales, acompañadas de presentaciones musicales y de danza.

El 1 de enero de 1959 se anunció al pueblo cubano que el dictador Fulgencio Batista y sus allegados huyeron y que el movimiento de liberación nacional, liderado por las fuerzas revolucionarias, habían triunfado y conseguido el poder. (Sputnik)