El denominado “salario escolar” no es un privilegio ni un regalo

Columna Poliédrica

El denominado “Salario Escolar”, como siempre, es objeto de manipulación por parte de grupos que pretenten su desaparición. En realidad se debería llamar “Retención Escolar” o mejor aún “Ahorro Escolar”, ya que se trata de una especie de retención o ahorro del aumento que se le hace a los trabajadores de su salario; en efecto, el nombre llama a engaño y muchas personas entienden que es como un salario que se le regala a los trabajadores del sector público, ya que en el sector privado nunca les ha interesado promover esta figura.

No es la primera vez que medios de comunicación informan de manera sesgada sobre este tema. Plantean que es un privilegio que tienen los trabajadores del sector público en contraste con los del sector privado, sin embargo, no explican la razón por la que eso es así y dan a entender que se trata de un regalo a los 168.000 trabajadores públicos; es una vergüenza que el periodismo costarricense y los medios de comunicación sesguen sus noticias de esta manera, sin preocuparse en lo más mínimo por el equilibrio, el contraste y la veracidad de las informaciones que publican.

Los “expertos” que entrevistan en lugar de aclarar el tema lo oscurecen. Hasta personas que se supone saben del asunto y que son presentados como expertos, no tienen claro el origen del denominado “Salario Escolar”, la forma en que se constituye y tampoco explican porqué se paga solo a los trabajadores públicos; ya a uno no le extraña este tipo de situaciones debido a que los medios de comunicación, con tal de rellenar una determinada información, entrevistan a muchos que quieren publicidad gratis y que no les importa decir cualquier tontera pensando o creyendo que todos los receptores son ignorantes de lo que dicen.

Se manipula la información haciendo creer que los trabajadores públicos que ya no tienen hijos en edad escolar no deberían recibir el denominado “Salario Escolar”. Como se le da a entender a la gente que es una especie de regalo que reciben las personas que trabajan en el sector público y su fundamento es tener hijos en la primaria o la secundaria, entonces se atreven a decir que al trabajador público que no cumple con ese requisito no se le debería pagar el monto que se le ha retenido.

El denominado “Salario Escolar” realmente cumple el objetivo para el que fue creado. Seamos claros, probablemente si al trabajador público se le pagara el porcentaje de aumento salarial que se le retiene bajo la figura del “Salario Escolar, muy probablemente lo gastaría y no tendría el dinero para hacer frente a la entrada a clases; ahora bien, teniendo claro que no se trata de un privilegio y tampoco de un regalo, si los trabajadores privados quieren recibir el denominado “Salario Escolar” deberían organizarse y solicitar que se establezca el mecanismo de retención o de ahorro obligatorio en el sector privado.

Lo más lamentable es que hay trabajadores privados que no conociendo el origen y funcionamiento del denominado “Salario Escolar”, se prestan a opinar en contra de sus colegas del sector público. En efecto, se prestan para que ese periodismo sesgado y que falta constantemente a los principios de su profesión, los entrevisten con preguntas completamente dirigidas a respuestas que reafirmen el sesgo periodístico en contra de los trabajadores del sector público.

Si algún día en el sector privado se permitiera que se establezca el mecanismo de retención o ahorro obligatorio que supone el denominado “Salario Escolar”, el mismo no debería ser administrado por los empresarios. Lo ideal es que fueran las Asociaciones Solidaristas o que se depósite a favor del trabajador, un depósito que tenga vencimiento en la fecha que se entrega este dinero; no vaya a ser que le hacen el rebajo y como ha sucedido en otras ocasiones, terminen dejándoselo los empresarios.

Esperemos que la gente entienda que el denominado “Salario Escolar” no es un privilegio, ni un regalo que le hacen a los trabajadores del sector público. Y digo trabajadores y no colaboradores como mal intencionadamente los propios medios de comunicación expresan, todo con el propósito de desaparecer toda la filosofía y teoría que hay detrás del concepto de trabajador y de trabajo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot