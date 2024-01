Los medios por la mitad

Todos los que somos médicos, cuando llevamos años de experiencia, sabemos lo impredecible que es la medicina como un todo, además inexorablemente las personas indiferentemente de la edad, somos únicas. De muy joven escuché que “la casa del jabonero es todo resbaladero”, pude constatar esto muchas veces, a personal modo o ajeno. Si la gente supiera que en instituciones tan grandes como la CCSS, las cadenas de mando “no son homogéneas ni ortodoxas”, cuando empecé mi ejercicio profesional, mi jefe tenía apenas tercer año de colegio: él decidía a quien se trasladaba a un hospital en ambulancia y a quien no. Años después, durante el gobierno de Carazo se colocó en la jefaturas de dispensario, clínica y hospital, un médico que luego fue preparándose en administración hospitalaria; no obstante los manejos globales de la caja se dieron a personal no médico, fueron poco a poco los políticos metiendo las pezuñas hasta muy adentro, existió un verdadero festín de Baltazar por muchísimos años; recordemos que la CCSS fue creada en medio de la política y por los políticos, luego vino la socialización que ameritaba personas muy sensatas para mantenerla funcionando adecuadamente, no los politicastros que por décadas la manejaron como un asunto propio y en algunos casos una venganza contra profesionales muy capaces (la historia es larga).

Hoy la crisis de la CCSS, es en realidad una crisis administrativa, la plétora de los servicios ha sido por razón de pésima administración y metedura de manos y pies de los políticos de oficio, a quienes la institución les importa un bledo, incluso parece que en ese nivel hay interés en la privatización: existen grupos poderosos económicamente que tienen interés, porque la salud es un negocio muy rentable.

Volvamos a la niña que falleció hace poco, es muy doloroso pero esos casos no son una rara excepción, son relativamente frecuentes, no quisiera que nadie se muera, estudié para salvar vidas: curar, no para cruzarme de brazos ante un paciente gravemente enfermo.

Mientras no exista un estudio concienzudo médico legal, es irracional señalar con saña al personal del hospital de Nicoya. Ese desaguisado de una alta jefa de la institución, acusando formalmente y penalmente a la CCSS, siendo ella parte del sistema administrativo ineficiente es como auto-acusarse (¿curarse en salud?, es dispararse en el pie ante los hechos que muestran el profundo deterioro administrativo.

¡La CCSS no está quebrada! Eso a pesar de tanto interés mezquino de algunos (muchos) políticos de oficio. La Caja es totalmente recuperable pero necesita cabezas pensantes y honestas dirigiéndola, no ejércitos burocráticos, no, gente preparada e interesada en la institucionalidad costarricense.

Algunos medios han caído como buitres sobre el hospital y la institución, esos mismos medios que algunos grupos del actual gobierno llaman prensa canalla, las cosas no se resuelven de esa manera, es sabido que la noticia bomba vende, pero acordémonos que detrás de esa tragedia están seres humanos sufriendo amargamente, arreglemos el sistema de seguridad social, pero no parándonos sobre los demás.

La institución debe revisar y declarar si hubo negligencia y en qué condiciones se dio, no señalar culpable al último del escalón. Quiero aclarar que estoy en contra del encubrimiento, de quien sea, pero echar las campanas al viento para con esa actitud buscar culpables, así no más para deteriorar más aún la imagen de la institución, no es honesto.

Rasgarse las vestiduras es deleznable, se vea por donde se vea, pero mucho más perjudicial es el daño moral sin una cuidadosa investigación. ¿Qué es un protocolo? Bueno esa respuesta se la dejo a los funcionarios de alto vuelo de la CCSS.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico