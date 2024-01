Moscú, 25 ene (Sputnik).- Rusia no destruye ninguna de las manifestaciones de la cultura extranjera, sino que las trata con cuidado, así como intenta preservarlas, declaró este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Nosotros, a diferencia de algunos de nuestros vecinos, no destruimos nada, lo tratamos todo con cuidado», dijo el líder ruso en una reunión con estudiantes en Kaliningrado.

Recordó que en Kaliningrado hay «elementos de la cultura alemana», los cuales se estudian con cuidado y atención, así como se hace todo lo posible para preservarlos.

Además, en una conversación con un estudiante de la Universidad Federal Báltica que lleva el nombre de Immanuel Kant, Putin señaló que incluso el nombre de la Universidad destaca los lazos históricos y culturales de Rusia con Alemania.

«En 2005, si no me equivoco, pusimos a su universidad el nombre de Kant, no fue por casualidad, sino para enfatizar los lazos históricos y culturales que nos unen, en este caso, con Alemania», agregó.

Para el mandatario, eso diferencia a Rusia de algunos países vecinos, «que destruyen allí los monumentos a los héroes de la Gran Guerra Patria, y no sólo los monumentos rusos, soviéticos, también comenzaron a demoler los monumentos a Pushkin».

«Por supuesto, se trata de una ignorancia increíble y de la falta de comprensión de dónde viven, qué hacen y de qué los espera», resaltó el presidente ruso.

Putin señaló que en Rusia la gente sigue unos principios completamente diferentes y trata de preservar el patrimonio cultural extranjero.

«Pero nosotros, repito, vivimos y actuamos de acuerdo con unos principios y unas leyes completamente diferentes, por lo que preservamos todo y lo seguiremos haciendo», agregó.

En noviembre pasado en las ciudades ucranianas de Odesa y Poltava profanaron los monumentos al poeta nacional ruso, Alexandr Pushkin. Además, los monumentos al poeta fueron desmantelados en ciudades de Ucrania como Chernovtsí, Zhitómir, Kremenchúg y Járkov.

Desde 2015 Ucrania lleva a cabo un proceso de desmantelamiento de monumentos relacionados con la historia soviética, así como de cambio de los nombres de las calles, que comenzó con la aprobación de la ley de decomunización.

Más tarde las autoridades ucranianas comenzaron el llamado proceso de «desrusificación», que se plasma mediante una lucha con todo lo que está relacionado con Rusia, incluidos los monumentos a Pushkin.

El desmontaje de los monumentos soviéticos se lleva a cabo también en los países Bálticos. (Sputnik)