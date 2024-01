De anticuerpo a enemigo: dos ticos destacan en un descubrimiento científico mundial sin precedente

ADET es un aumento de la toxicidad dependiente de anticuerpos y es un fenómeno inmunológico similar al fenómeno de “Aumento dependiente de anticuerpos” (ADE, por sus siglas en inglés) que ya es objeto de intensas investigaciones.

El ADE se conoce mejor por las infecciones virales, donde puede ocurrir cuando los anticuerpos de una infección previa con un virus en particular se unen a una nueva cepa del mismo virus o a un virus relacionado, pero no lo neutralizan. Esta unión no neutralizante puede entonces, en algunos casos, potenciar el efecto nocivo del virus, por ejemplo, al facilitar que este penetre las células del cuerpo.

Los anticuerpos desempeñan un papel crucial en la defensa del cuerpo contra los patógenos. Se producen en el sistema inmunológico y se unen a bacterias, virus o toxinas, con el objetivo de impedir que se desarrollen, penetren en las vías nerviosas o ejerzan sus efectos tóxicos.