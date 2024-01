La UE usa un poder dictatorial contra Hungría por el tema de Ucrania, dice político

La Haya, 29 ene (Sputnik).- La Unión Europea ejerce una política dictatorial contra Hungría y amenaza con destruir su economía, si este país mantiene el veto a la ayuda a Ucrania, declaró el diputado del Parlamento Europeo por el partido Foro por la Democracia (FVD) de Países Bajos, Marcel de Graaff.

«La UE está librando una guerra contra Hungría. Ellos quieren que Hungría siga la idiota política de Bruselas, de lo contrario intentarán destruir la economía húngara. El estado actual de la Unión Europea es una dictadura», escribió el político este lunes en la red social X.

De Graaff comentó de este modo un artículo del periódico de The Financial Times, que –basándose en un documento de la UE– dice que Bruselas podría sabotear la economía de Hungría si ésta, en la cumbre de la UE del 1 de febrero, no levanta el veto impuesto contra la prestación de la ayuda a Kiev.

De mantener esa posición, los jefes de Estado y Gobierno de los países de la UE podrían calificar de «no constructiva» la conducta del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y negarse a descongelar, bajo ese pretexto, los fondos europeos destinados para Budapest. (Sputnik)