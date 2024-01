Maduro denuncia que CIA, DEA y Comando Sur de EEUU espían a Venezuela desde Colombia

Caracas, 30 ene (Sputnik).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos espían a su país desde Colombia, para intentar neutralizar su sistema de armas.

«Ellos nos espían, la CIA desde Colombia, la DEA desde Colombia, el Comando Sur desde Colombia trata de comprar mercenarios, como ya se ha demostrado, compran mercenarios que conozcan los secretos de nuestros sistemas de armas para ver cómo neutralizarlo, y le digo al Comando Sur y le digo al Reino Unido que no podrán con nosotros, nuestro camino es la diplomacia bolivariana de paz», expresó Maduro durante su programa televisivo «Con Maduro+».

El mandatario manifestó que eso sucede en medio de la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, y dijo que Estados Unidos y el Reino Unido apuestan a una guerra entre estas naciones.

«La guerra no es opción, no es alternativa, ¿quién quiere guerra entre Guyana y Venezuela? Los Estados Unidos de Norteamérica, ¿quién quiere guerra entre Estados Unidos y Venezuela? El Reino Unido de Gran Bretaña, y no le vamos a dar el gusto jamás», comentó.

Al respecto, dijo que su Gobierno paso a paso logrará conformar un nuevo cuadro para que la «reclamación histórica sea aceptada y Venezuela logre sus objetivos».

Los Gobiernos de Venezuela y Guyana se comprometieron el jueves a seguir dialogando en el marco de las tensiones por la región del Esequibo, en el marco de la primera comisión mixta de cancilleres y técnicos realizada en Brasil.

Además, Caracas y Georgetown expresaron su entendimiento del compromiso asumido en la «declaración de Argyle para el diálogo y la paz».

El 14 de diciembre, Maduro y su homólogo guyanés Irfaan Ali, acordaron, en San Vicente y las Granadinas, que Venezuela y Guyana «directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia».

Además, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Asimismo, expresaron su disposición de continuar con el diálogo para dirimir la controversia por el territorio Esequibo.

Instituciones en Venezuela funcionan pese a «chantajes» de EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que la instituciones de su país funcionan a pesar de los chantajes de Estados Unidos, luego de que el Gobierno de Joe Biden anunció que evaluará sanciones políticas contra Caracas por la ratificación de la inhabilitación de los opositores María Corina Machado y Henrique Capriles.

«Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense las instituciones de Venezuela han funcionado, y digo: acuerdo de Barbados y Tribunal Supremo de Justicia esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme», expresó Maduro durante su programa televisivo «Con Maduro+».

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el viernes «improcedente» la demanda interpuesta por Machado, por estar vinculada a una «trama de corrupción» liderada por el exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en 2019.

El máximo tribunal del país también ratificó la sanción a Capriles, que le impide ejercer funciones públicas desde 2017 hasta 2032.

Al respecto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, señaló que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de confirmar las inhabilitaciones de Machado y Capriles «socava una elección presidencial competitiva».

Por su parte, Maduro indicó que los acuerdos de Barbados son un proceso que construyó su Gobierno para tratar de «neutralizar, la violencia de la extrema derecha y traerlos al camino constitucional».

El mandatario reiteró que Venezuela celebrará elecciones presidenciales este año.

«No son la oligarquía, no son los apellidos los que van a determinar el futuro democrático de Venezuela, yo le puedo asegurar al pueblo de Venezuela: nadie. Ningún apellido, ninguna conspiración, ningún Antonio Ledezma (opositor prófugo de la justicia) le quitará el derecho a ustedes a ir a elecciones presidenciales 2024, llueva, truene o relampagueé», comentó.

En octubre, el Gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre.

Además, las partes acordaron que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del 2024.

De igual manera, establecieron el acompañamiento de misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter. (Sputnik)