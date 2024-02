Vicepresidente de El Salvador cuestiona a diario New York Times

San Salvador, 7 feb (Prensa Latina) El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, cuestionó hoy al diario estadounidense The New York Times (NYT) por sacar de contexto sus palabras de que en el país se estaba eliminando la democracia.

Ulloa sostuvo que el medio estadounidense sacó de contexto sus declaraciones relacionadas con el concepto de democracia, pues él se refirió a “eliminar la vieja forma de hacer democracia” en El Salvador, con la que afloraba el interés político, económico y la corrupción.

“Está mal copiada la expresión y reproducida [por otros medios], porque lo que nosotros decimos era que no se estaba desmantelando la democracia, porque aquí no había democracia, y lo que estábamos era creando una situación nueva”, explicó sobre la nota publicada en el Times.

Citado por el Diario El Salvador, Ulloa agregó: ”Entonces, si no hubo democracia, ¿qué era lo que estábamos desmantelando? Un régimen corrupto, un régimen podrido y un régimen que había sido construido sobre la base de un pacto corrupto. Entonces, no había democracia, no había nada que desmantelar”.

Ese medio –afirmó- ha descontextualizado la expresión. Aquí no podíamos desmantelar una democracia porque no había democracia. Estamos construyendo un nuevo país, reiteró el vicepresidente.

Las declaraciones citadas por el NYT en el fragor de las elecciones presidenciales fueron reproducidas por varios medios locales y agencias de prensa que señalaron a Ulloa como enemigo de la democracia.