Funeral de Piñera: la izquierda chilena repiensa su figura y lo llama «demócrata»

Santiago, 9 ene (Sputnik).- La sede del Congreso Nacional de Chile en Santiago fue testigo de un inédito armisticio entre izquierda y derecha esta semana. Rivales que parecían irreconciliables compartieron largos y emotivos abrazos, unidos por la partida del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) durante su velorio y funeral.

El exmandatario falleció el martes en un accidente aéreo cuando piloteaba su helicóptero en el sur del país. Su muerte conmocionó a Chile y consiguió lo impensado: la izquierda inició un espontáneo proceso de reevaluación a su figura.

Los principales líderes de esa ala política, que criticaron la gestión de Piñera al punto de pedir su renuncia mientras gobernaba, acudieron a su funeral para entregar palabras que fueron más allá de la buena crianza, haciendo incluso autocríticas a su férrea oposición y destacando los avances del difunto exmandatario.

«Como oposición, como ha sucedido otras veces en la vorágine, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable», reconoció el presidente, Gabriel Boric, en un discurso durante la ceremonia.

Las palabras del mandatario, del partido Frente Amplio (izquierda), causaron desconcierto y sorpresa entre varios, sobre todo al recordar sus dichos en la campaña presidencial de 2021. «Sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Así que, señor Piñera, está avisado», advirtió Boric en ese entonces, amenazando con perseguirlo por su eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la represión del estallido social de 2019.

El mismo Boric, quien como diputado encabezó una acusación constitucional contra Piñera en 2021, que estuvo a solo cuatro votos de terminar anticipadamente con su segundo mandato, destacó este viernes que fue el mismo exmandatario quien solicitó un informe a las Naciones Unidas tras la represión del estallido social y aseguró que el dos veces jefe de Estado «fue un demócrata desde la primera hora».

La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) también participó del ritual y en su discurso afirmó que Piñera empujó una derecha que podía tomar distancia del autoritarismo.

Bachelet dijo que Piñera debió nadar contra la corriente conservadora para abrir una derecha más liberal, como en los años noventa, cuando confesó que votó ‘No’ en el plebiscito de 1988 para terminar con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Boric, Bachelet y el expresidente Eduardo Frei (2000-2006), todos líderes de la izquierda y centroizquierda, se posicionaron al costado del ataúd para realizar el rito denominado Guardia de Honor, una ceremonia que va más allá del protocolo oficial y que responde más a un homenaje.

«Mi hermano está teniendo el reconocimiento que no tuvo hace dos años, hoy se ha hecho justicia con Sebastián y con su legado», dijo a los medios locales Pablo Piñera, político y hermano del expresidente. «Espero que este homenaje sirva para que vuelva la unidad y la amistad cívica en este país», pidió su hija, Magdalena Piñera.

Aunque la familia y cercanos al exmandatario aceptaron la autocrítica de la izquierda, algunos correligionarios de Piñera no adhirieron. «La oposición que le hicieron al expresidente ha sido por lejos la peor oposición de Chile», afirmó a los medios quien fue su ministro de Economía, Pablo Longueira. «No fueron una oposición dura, ellos trataron de sacar con violencia a un presidente», criticó su exministra de Educación, Marcela Cubillos.

Mineros, nietos y mucha emoción

Una de las gestiones más recordadas del expresidente fue cuando organizó el rescate que logró salvar con vida a los 33 mineros que quedaron atrapados a más de 600 metros bajo tierra en la Mina San José (norte) en 2010.

Los mineros no olvidaron la tozudez de Piñera para continuar con su rescate a pesar de tener todas las probabilidades en contra y varios de ellos se presentaron al velorio para presentar sus respetos.

«Queremos darle un sincero adiós a nuestro presidente, gracias a él fuimos rescatados, gracias a él hoy podemos dar nuestro testimonio. Usted nos sacó de la tierra y estuvo ahí acompañando a nuestras familias. Hoy hay 33 banderas y no 33 cruces. Como jefe de turno le doy las gracias, un adiós de un jefe de turno a otro», concluyó Luis Urzúa, uno de los mineros, al tomar la palabra.

Algo menos solemne fue el homenaje de Mario Sepúlveda, otro de los mineros que frente al féretro vociferó un «ceacheí», el grito chileno usado para celebrar victorias deportivas.

El momento más emotivo de la ceremonia se registró cuando Piñera fue trasladado desde el Congreso hacia la Catedral Metropolitana para la misa fúnebre. En esa instancia tomaron la palabra los hijos y amigos del expresidente, quienes destacaron su compromiso con Chile, y también sus nietos, los que se enfocaron particularmente en su figura como abuelo.

«Ahora, ¿quién nos va a despertar con agua para ir a andar a caballo o a jugar al torito o al tenis? ¿Con quién iremos en bici a subir un cerro? ¿Quién va a ser el antagonista de la próxima pelea del siglo? Estoy con una insaciable tristeza y dolor por la inesperada pérdida de mi abuelo, mi fiel compañero, mi amigo del alma, mi mentor y más grande ídolo», dijo su nieto León.

Su nieta Esperanza afirmó sentir miedo, «miedo a querer avanzar sin ti, de no querer seguir una vida sin ti, el mejor abuelo, de no querer mirar un futuro en el que no estés a nuestro lado, pero también me diste coraje y con esa fuerza ahora te gustaría que sigamos».

Piñera fue velado miércoles y jueves en el Congreso Nacional de Santiago, el funeral religioso se realizó este viernes en la Catedral Metropolitana, mismo día en que fue trasladado a la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda para recibir los honores de la Guardia de Palacio y del presidente Boric. Finalmente, arribó al cementerio Parque del Recuerdo donde la familia lo despidió en una íntima ceremonia. (Sputnik)