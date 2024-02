Gaza / Israel: a propósito de la segunda solicitud de medidas provisionales urgentes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Sudáfrica contra Israel

El pasado 12 de febrero del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer una segunda solicitud formal de medidas provisionales urgentes solicitadas por Sudáfrica contra Israel luego de la primera presentada el pasado 29 de diciembre del 2023.

és y en inglés. El texto de esta segunda solicitud, cuya lectura completa se recomienda, puede ser consultado en este enlace oficial de la CIJ en franc y en

La segunda solicitud sudafricana en breve

En el texto se lee en particular que las acciones planeadas en Rafah para esta segunda semana de febrero del 2024 por parte de Israel deben ser frenadas a toda costa ante el drama insensato que van a provocar, al tratarse de una zona que concentra una gran cantidad de personas desplazadas proviniendo de otras regiones de Gaza bombardeadas con anterioridad por Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023:

«7. La République sud-africaine est gravement préoccupée par le fait que l’offensive militaire sans précédent contre Rafah, telle qu’elle a été annoncée par l’État d’Israël, causera en sus de ceux déjà causés des massacres, dommages et destructions à grande échelle, en violation grave et irréparable tant de la convention sur le génocide que de l’ordonnance rendue par la Cour le 26 janvier 2024. En conséquence, et au vu de la situation d’extrême urgence, la République sud-africaine demande que la Cour envisage, à titre exceptionnel, d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son Règlement, qui dispose comme suit : « La Cour peut à tout moment décider d’examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigent l’indication de mesures conservatoires que les parties ou l’une d’elles devraient prendre ou exécuter. »

8. La Cour conserve l’entière discrétion d’exercer ce pouvoir en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), sans qu’une audience soit tenue ni que des exposés soient présentés par les Parties, et, à la lumière du précédent que constitue l’affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), il convient qu’elle le fasse, compte tenu de l’extrême urgence de la situation et du risque imminent de préjudice. Comme elle l’a précisé en l’affaire LaGrand, la Cour « peut, en cas d’extrême urgence, procéder sans tenir d’audience » à l’indication de mesures conservatoires, et « il [lui] appartient … de décider dans chaque cas si, au vu des particularités de l’espèce, elle doit faire usage dudit pouvoir ».

9. En l’affaire LaGrand, la Cour a exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 dans une situation d’extrême urgence concernant une personne. En la présente espèce, la situation d’extrême urgence concerne environ 1,4 million de Palestiniens vulnérables à Rafah, dont la moitié au moins sont des enfants. Cette population court un risque grave qu’un préjudice irréparable soit causé à son droit d’être protégée contre des actes de génocide emportant violation des articles II et [III] de la convention sur le génocide par un État dont la Cour a déjà jugé que le comportement constitue plausiblement un manquement aux obligations découlant de cet instrument«.

… / …

«7. The Republic of South Africa is gravely concerned that the unprecedented military offensive against Rafah, as announced by the State of Israel, has already led to and will result in further largescale killing, harm and destruction in serious and irreparable breach both of the Genocide Convention and of the Court’s Order of 26 January 2024. Accordingly, and having regard to the situation of extreme emergency, the Republic of South Africa respectfully requests that the Court exceptionally consider exercising its power under Article 75(1) of the Rules of Court. Article 75(1) provides that: «The Court may at any time decide to examine proprio motu whether the circumstances of the case require the indication of provisional measures which ought to be taken or complied with by any or all of the parties.»

8. The Court retains full discretion to exercise this power in the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), without any hearing or submissions by parties, and should do so, pursuant to the precedent case of LaGrand (Germany v. United States of America),19 given the extreme urgency of the situation and the imminent risk of harm. As stated by the Court in LaGrand, the Court «may, in the event of extreme urgency, proceed without holding oral hearings» to order provisional measures,26 and «it is for the Court to decide in each case if, in the light of the particular circumstances of the case, it should make use of the said power»?’

9. In LaGrand, the Court exercised its Article 75(1) power in a situation of extreme urgency affecting one individual. Here there is a situation of extreme urgency affecting an estimated 1.4 million vulnerable Palestinians in Rafah, at least half of them children. They are at serious risk of irreparable harm to their right to be protected from acts of genocide contrary to Articles II and II of the Genocide Convention, by a State which has already been found by this Court to be acting in plausible breach of its obligations under that Convention».

nota previa nuestra titulada «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«. Tuvimos la oportunidad de analizar el alcance de la ordenanza dada a conocer el pasado 26 de enero por parte de la CIJ, la cual ha sido ignorada por Israel desde esa fecha en Gaza: remitimos a nuestros estimables lectores a unaprevia nuestra titulada «

Una ordenanza de la CIJ que espera desde el 26 de enero ser acatada En el último estado de situación disponible elaborado por Naciones Unidas (al 14 de febrero del 2024, véase informe) se lee que las acciones mortiferas incesantes de Israel se mantienen con saldos en muertes y heridos injustificables: Intense Israeli bombardment from air, land and sea continues to be reported across much of the Gaza Strip, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of civilian infrastructure. Ground operations and heavy fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups also continue to be reported, especially in Gaza’s southern city of Khan Younis.

Between the afternoon of 13 February and 12:00 on 14 February, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 103 Palestinians were killed, and 145 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 14 February 2024, at least 28,576 Palestinians were killed in Gaza and 68,291 Palestinians were injured, according to MoH in Gaza.

Between the afternoons of 13 and 14 February, there were no Israeli soldiers reported killed in Gaza. As of 14 February, 230 soldiers have been killed and 1,352 soldiers injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October. As of 14 February, the Israeli authorities estimate that about 134 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza and reportedly include fatalities whose bodies are being withheld.

Airstrikes on Gaza’s southernmost city of Rafah and statements by Israeli officials have heightened concerns about a possible ground invasion in Rafah where well over one million people are crammed amid insecurity and acute shortages of shelter, food, clean water, and medical care. On 13 February, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths, warned that a military operation in Rafah “could lead to a slaughter in Gaza” and “leave an already fragile humanitarian operation at death’s door,” noting that the “Government of Israel cannot continue to ignore these calls” by the international community«.

Tal y como se puede observar, Israel no ha modificado su accionar en Gaza desde el 26 de enero del 2024 sino que mantiene bombardeso incesantes, despropocionales e indiscriminados sobre Gaza similares a los iniciados desde el 7 de octubre por la tarde/noche. En más de cuatro meses de intensos bombardeos, Israel no ha logrado alcanzar los objetivos iniciales planteados, al mantenerse los rehenes escondidos en Gaza con sus custodios, y al seguir los jefes militares del Hamás en vida instruyendo a sus combatientes, y disparando cohetes hacia Israel con cierta regularidad desde Gaza.

Laissons Netanyahou dévaster la bande de Gaza et Poutine écraser l’Ukraine ?» (véase nota completa con un juego de mapas muy detallados) que: En cuanto al saldo de muertos y heridos de la ofensiva de Israel en Gaza, un ex militar en Francia y connotado experto en bombardeos aéreos, indica en una nota de su blog titulada «(véasecon un juego de mapas muy detallados) que:

«Pour achever la dévastation de la bande Gaza, dont les ¾ ont été effectués en 4 mois de guerre, il ne manque plus à Netanyahou que quelques semaines pour y parvenir, un ou deux mois peut-être. Le bilan sera catastrophique en pertes humaines, l’actuel étant largement sous-estimé puisqu’il n’intègre pas les 8 à 9,000 « disparus » déjà recensés par ce qui reste de l’état-civil de Gaza, auquel il faut rajouter les personnes ensevelies sous les décombres et que personne ne recherche.

Compte tenu de l’intensité et de la durée des bombardements effectués par l’armée israélienne, une fois « l’offensive massive » sur Rafah achevée, les victimes palestiniennes dépasseront les 50,000 morts. Je parle volontairement de « victimes » car pour 80%, ce seront des civils sans rapport avec les miliciens du Hamas. Il faudra encore multiplier par 3 à 4 le nombre de blessés, soit un total supérieur à 200,000 morts et blessés à la fin de cette offensive israélienne».

Acciones ante la justicia internacional de otros Estados

nota previa titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«. Con relación a otros Estados, que respaldan el accionar de la diplomacia sudafricana, tuvimos la oportunidad en una nota anterior de explicar el alcance de la solicitud de intervención presentada por Nicaragua el pasado 22 de enero, la cual fue dada a conocer por la CIJ el 8 de febrero del 2024: véase nuestratitulada ««.

francés y en inglés. En cuanto al texto de la primera demanda sudafricana como tal presentada el 29 de diciembre del 2023, cuya lectura completa se recomienda (y en particular el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de las máximas autoridades de Israel en los párrafos 101-107), se puede consultar de manera integral eny en articulo titulado «Implications of the ICJ Order (South Africa v. Israel) for Third States«, cuya lectura completa se recomienda), el autor precisa en sus conclusiones la impostergable tarea que espera a los Estados ante el desafio que Israel plantea a la comunidad internacional, al no parecer dispuesto a acatar lo ordenado por la CIJ desde el pasado 26 de enero del 2024: Precisamente, en unas recientes reflexiones del Profesor Al Tamimi publicadas en el portal de EJIL-Talk (véasetitulado ««, cuya lectura completa se recomienda), el autor precisa en sus conclusiones la impostergable tarea que espera a los Estados ante el desafio que Israel plantea a la comunidad internacional, al no parecer dispuesto a acatar lo ordenado por la CIJ desde el pasado 26 de enero del 2024: «Since the ICJ handed down its provisional measures Order on 26 January, Israeli forces have reportedly killed hundreds of Palestinians as per UNOCHA’s daily briefings, civilians waiting to receive humanitarian aid were shot and injured, hospital staff have been killed, and government ministers called for the displacement of Palestinians from Gaza at a far-right conference. These events underscore the real and imminent risk of irreparable damage facing rights plausibly protected under the Genocide Convention. At a time when the credibility of international law hangs in the balance, the ICJ demonstrated the enduring relevance of its guidance by issuing a firm ruling in front of an expectant legal and non-legal community. States are now called upon to ensure, beyond assurances and words, that they are ready to take action to ensure compliance». Un riesgo «plausible» de genocidio en Gaza, confirmado por la CIJ desde el 26 de enero del 2024, y un Estado que, desde entonces, sigue desafiando con su accionar insensato en Gaza a la justicia internacional, interpelan a todos los integrantes de la comunidad internacional, y ello desde diversos planos, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. A modo de ejemplo, en el plano nacional, el pasado 12 de febrero, las autoridades de Israel fueron informadas de una sentencia de una corte nacional que ordena el cese inmediato de exportaciones de componentes hacia Israel para aviones de combate F-35 desde Países Bajos (véase nota de la BBC del 12 de febrero). Foto extraída de nota de prensa del Times of Israel, en su edición del 12 de febrero del 2024, titulada «Court orders Netherlands to stop F-35 parts delivery to Israel over war on Hamas». Con relación a otra instancia internacional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), en otra nota anterior, titulada «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)» pudimos analizar los alcances de la remisión conjunta hecha por Chile y México ante el drama que se vive en Gaza. nota de The Guardian del 15 de febrero del 2024). No está de más indicar la iniciativa conjunta reciente de España y de Irlanda en el seno de la Unión Europea de cara al régimen de sanciones previsto cuando un Estado que tiene un acuerdo de asociación viola de manera flagrante y masiva los derechos humanos (véasededel 15 de febrero del 2024). A modo conclusivo En este inicio del 2024, un Estado como Sudáfrica se destaca ante el mundo por su incansable batalla legal ante la justicia internacional en aras de lograr frenar las pretensiones de Israel en Gaza. Mientras que Sudáfrica ha reforzado su prestigio e imagen como raramente observado, para Israel el desprestigio es total, y sus aliados se sienten cada vez más incómodos. Los Angeles Press) o un supuesto centro de comando principal del Hamás debajo del hospital de Al Shifa en Gaza que nunca se encontró: estas son tan solo algunas de las muchas «pruebas irrefutables» que se evaporaron como el aire, y sobre las que Israel ha intentado construir un discurso para justificar su accionar. Israel se ha prestado para llevar a cabo una guerra informativa, con por ejemplo bebés decapitados que nunca dejaron ningún rastro documental (véase nota de) o un supuesto centro de comando principal del Hamás debajo del hospital de Al Shifa en Gaza que nunca se encontró: estas son tan solo algunas de las muchas «» que se evaporaron como el aire, y sobre las que Israel ha intentado construir un discurso para justificar su accionar. Ahora bien, poner a prueba a la justicia internacional y defender los principios elementales del derecho internacional humanitario ante la insensatez del accionar militar de Israel en Gaza deberían de poder ser asumidos por muchos otros Estados, además de Sudáfrica. No obstante, muchos se mantienen sumidos en una pasividad e inacción que llaman poderosamente la atención. En particular los Estados de Europa, de la península arábica así como y los ubicados en el Norte del continente americano, de los cuales se esperaba una mayor consistencia con sus posiciones en defensa de la justicia internacional y de las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional. Es de precisar que ante las acciones interpuestas legales por Sudáfrica, el aparato estatal de Israel no ha logrado dar respuestas mayormente convincentes: el simple hecho que la ordenanza emitida por la CIJ el pasado 26 de enero fuera adoptada con 16 votos a favor y una sola jueza en contra, o en algunos puntos del dispositivo, con 15 votos a favor y 2 votos en contra (véase detalle en el párrafo 86 de la ordenanza de la CIJ del 26 de enero) evidencia la debilidad de la defensa legal israelí ante los jueces de La Haya. Dada la contundencia de la petitoria elaborada por la diplomacia sudafricana, Israel no ha podido más que lanzar desde diversos sectores improperios, amenazas y otras reacciones iracundas que ya no impresionan mayormente. nota de prensa publicada el 8 de febrero, se puede leer que: Al respecto, es de notar que recientemente la jefa de la diplomacia sudafricana hizo ver que recibe amenazas veladas en redes sociales, apuntando sin tapujos hacia los servicios de inteligencia israelíes. En estapublicada el 8 de febrero, se puede leer que: «I felt that [it would] be better if we had extra security. But what I’m more concerned about is my family, because in some of the social media messages my children are mentioned and so on, but this is par for the course. The Israeli agents, the intelligence services, [this] is how they behave, and they seek to intimidate you, so we must not be intimidated. There is a cause that is under way«.

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto : nboeglin@gmail.com.