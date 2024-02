Como el poder adquisitivo influye en las atenciones médicas

Es lindo saber que vivimos en un país donde de alguna manera la atención medica es un derecho para todo, sin importar los estatus sociales y ante una emergencia podemos contar con la atención medica en los centros de salud públicos; sin embargo, algunas veces el trato que se brinda no es el adecuado, por parte de los que brinda estos servicios.

Por lo tanto, es ahí donde nos cuestionamos si en verdad la atención que recibimos es la mejor o por lo menos la adecuada, ya que el hecho de que no paguemos en el momento el servicio, no quiere decir que no haya sido cancelado ya, pero que es lo que está pasando que en los centros de salud, los funcionarios dan un trato descortés a los enfermos, ni hablar de las negligencias que son perpetradas en algunos centros, es por ésta razón en donde si existen los medios para acudir a un centro de salud privado, las personas lo optan sin pensar, ya que se sabe la calidad del equipo médico va a ser mejor y ni hablar del trato preferencial.

Es un dato interesante como en algunas ocasiones nos topamos con los mismos médicos en centros privados, de los que nos quejamos en el Seguro Social, ahora si ya brindándonos un mejor trato, siendo que reciben también una cuantiosa paga cuando nos atienden en los hospitales públicos.

Por lo anterior es que se puede decir que el poder adquisitivo de las personas si importa en asuntos de salud, ya que una familia de bajos recursos no podrán acudir a estos centros de salud privadas y se tienen que aceptar los tratos de los centros de salud públicos.

Es lamentable ver en las noticias o vivir situaciones donde nuestra salud se encuentra en peligro por alguna razón y topamos con mala atención y desinterés de los funcionarios públicos.

Para las familias es frustrante pasar estas situaciones y no poder hacer nada ya que no tienen los recursos suficientes para poder ir a un centro privado y costear sus altos costos, en el valor de las citas o el precio de una cirugía.

En algunos casos las personas se logran informar acerca de cómo defender sus derechos y es así como consiguen interponer recursos ante las autoridades del caso, esto conlleva, largos procesos y donde se perjudica a otros usuarios.

Y por estas razones es que se cuestiona detalladamente, si estamos pagando un seguro, porque en realidad la atención que brindan estos centros públicos nos es de calidad, ya que de alguna manera se tiene que pagar ya sea por un seguro voluntario, seguro de empresa o bien por el estado, y en donde de alguna manera, toda la población está pagando estos servicios, nos hace pensar en si estos funcionarios habrán estudiado estas carreras por ser muy bien remuneradas y no por vocación.

En conclusión, el poder adquisitivo no debería de influir ante una necesidad primaria, como lo es la atención médica, ya que todos no tienen ese mismo valor adquisitivo para poder ir a centros de salud privado, vivimos en un país donde el beneficio a los servicios de salud es un derecho que como tal debería ser respetado por parte de los funcionarios, los cuales deberían tener una mejor empatía y donde se debería de tratar de resolver los casos lo más humanamente posible.

(*) Pilar Martínez Padilla, estudiante de la Universidad Nacional de Costa Rica.