Lula no se retracta y ratifica que Israel comete un genocidio contra el pueblo palestino

Río de Janeiro, 24 feb (Sputnik).- El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ratificó el viernes que Israel comete un genocidio contra el pueblo palestino, tras negarse a retractarse de sus palabras sobre la situación en Gaza, como demandó el gobierno hebreo.

«De la misma manera que dije, cuando estaba en prisión, que no aceptaría ningún trato para salir de la cárcel, que no cambiaría mi libertad por mi dignidad, digo: no cambiaré mi dignidad por la falsedad. Estoy a favor de la creación de un Estado palestino libre y soberano. Que este Estado palestino viva en armonía con el Estado de Israel. Lo que está haciendo el gobierno israelí no es guerra, es genocidio. Están asesinando a niños y mujeres», dijo Lula en la red social X.

Da mesma forma que eu disse quando estava preso que eu não aceitaria acordo para sair da cadeia e que eu não trocaria a minha liberdade pela minha dignidade, eu digo: não troco a minha dignidade pela falsidade. Eu sou favorável à criação do Estado Palestino livre e soberano. Que… — Lula (@LulaOficial) February 23, 2024

Al intervenir el pasado domingo en la cumbre de la Unión Africana, en Etiopía, Lula aseguró que lo que ocurre actualmente en Gaza con el pueblo palestino solo ocurrió «cuando Hitler decidió matar a los judíos».

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, replicó en la red social X que Lula está «trivializando» el Holocausto y aseguró que «comparar a Israel con el Holocausto nazi y Hitler es cruzar una línea roja».

A su vez, el canciller israelí, Israel Katz, declaró a Lula «persona non grata» hasta que se retractara de sus comentarios sobre la guerra lanzada por el Estado hebreo contra el grupo islamista Hamás, en la Franja de Gaza.

El pasado 7 de octubre, Hamás lideró un ataque a más de 20 comunidades israelíes causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes, de los cuales unos 100 fueron liberados semanas después en intercambios de prisioneros.

En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 28.900 palestinos muertos, así como unos 68.800 heridos. (Sputnik)