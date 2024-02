España pide a Polonia un juicio justo para periodista español acusado de espiar para Rusia

Moscú, 28 feb (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió un juicio justo para el periodista español Pablo González, que cumple este miércoles dos años de prisión en Polonia acusado de espiar para Rusia.

«Yo no soy ni juez ni policía, soy ministro de Asuntos Exteriores y por lo tanto no investigo, pero sí quiero que haya un juicio justo, oral contradictorio y público lo antes posible y es lo que le he solicitado insistentemente al ministro de Asunto Exteriores» de Polonia, Radoslaw Sikorski, dijo Albares durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados.

El alto diplomático español aseguró que él se ocupa del caso de González muy directamente, y que España hace todo lo posible por asegurarse de que el periodista tenga la mayor comunicación posible.

«Lo que pido sistemáticamente desde el primer día es que de una vez por todas se presenten las pruebas que pueda haber, porque yo también salvaguardo su presunción de inocencia», subrayó Albares.

Pablo González fue arrestado en Polonia el 28 de febrero de 2022 mientras cubría la crisis de refugiados provocada por el conflicto en Ucrania. (Sputnik)