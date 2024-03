Las costas de la Antártida están cada vez menos heladas

Wellington, 5 Mar. (EUROPA PRESS) – Un aumento en los ‘agujeros’ de aguas abiertas en el hielo marino de la Antártida (polinias) puede significar que algún día las plantas y animales costeros puedan establecerse en el continente.

Así lo sugiere una investigación dirigida por la Universidad de Otago, publicada en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), con el objetivo de comprender dónde las aguas abiertas podrían permitir que las especies costeras se asentaran en el futuro.

Dirigido por el investigador Grant Duffy del Departamento de Ciencias Marinas de Otago, el equipo encontró evidencia inesperada de que el área de polinias alrededor de la Antártida está aumentando dramáticamente y sigue un ciclo intrigante, creciendo y disminuyendo aproximadamente cada 16 años.

En los entornos costeros, la variabilidad y las tendencias atmosféricas a gran escala pueden interactuar con las condiciones cambiantes del océano para dar forma a la extensión del hielo marino. Estos hallazgos brindan información interesante que nos ayudará a predecir la cobertura del hielo marino costero en el futuro.

De esta forma, la investigación muestra que las áreas de aguas abiertas a lo largo de las costas antárticas, en particular, están aumentando en superficie a medida que el clima se calienta. Estos entornos costeros cambiantes significarán que los ecosistemas tendrán que adaptarse y cambiar.