Partido gobernante venezolano convoca a su militancia para definir candidato presidencial

Caracas, 6 mar (Sputnik).- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, convocó este miércoles a todas las estructuras de base de la organización política a un conjunto de reuniones para elegir el candidato que los representará en los comicios presidenciales del 28 de julio.

«De acuerdo a la convocatoria, el 7, 8 y 9 (de marzo), las comunidades y las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) harán sus propuestas desde las bases en una demostración de democracia interna de quien será su candidato», indicó el dirigente de la organización política en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

El CNE presentó el martes el cronograma de las elecciones presidenciales, en el cual estableció una jornada especial de registro electoral nacional e internacional, que se realizará desde el 18 marzo hasta el 16 de abril.

La presentación de las postulaciones de los candidatos será del 21 al 25 de marzo, y la campaña electoral se llevará a cabo del 4 al 25 de julio.

Al respecto, Cabello dijo que el partido ha venido trabajando desde hace dos años en función de organizarse para la contienda electoral.

En rueda de prensa, Cabello llamó a las 269.000 estructuras de calle de todo el país, y las más de 15.000 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) a participar en los encuentros.

De acuerdo con el primer vicepresidente del PSUV, al finalizar el ciclo de reuniones los dirigentes del partido deberán sistematizar las propuestas recopiladas en todo el país, las cuales serán ratificadas en un congreso nacional previsto para el 15 de marzo.

Inhabilitaciones

Con respecto a la dirigente opositora de Vente Venezuela, María Corina Machado, el primer vicepresidente del PSUV agregó que el sistema de registro de candidatos no permite el acceso a aquellos ciudadanos sobre los cuales pesan inhabilitaciones para el ejercicio de cargo en la administración pública.

«El que quiera tener algún nivel de esperanza ficticia está bien, pero no hay forma de cambiar nada, menos a estas alturas», dijo.

Cabello agregó que «los inhabilitados no participarán en las elecciones, eso no tiene ninguna cuestión personal, es una cosa legal, que no es la primera vez que ocurre, se le ha dicho», manifestó.

El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación, por 15 años, a la opositora y candidata presidencial María Corina Machado, por estar vinculada a una «trama de corrupción» liderada por el exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en 2019.

Machado, líder de la organización política Vente Venezuela, es señalada por el Gobierno de haber reclamado una intervención extranjera.

Decreto de Obama

Consultado sobre la decisión de la administración de Joe Biden de extender la orden ejecutiva emitida en 2015 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), Cabello puntualizó que la decisión se da en el marco del anuncio de elecciones en su país.

«Aquí hay una demostración de EEUU, ante el anuncio de elección hace una renovación del decreto de Obama que afecta a nuestro pueblo, ¿eso permite hacer unas elecciones en paz?, ¡no!, y nosotros vamos a ir a las elecciones porque lo hemos dicho, ni con presiones, ni con sanciones, ni con bloqueo, van a poder con el pueblo de Venezuela», agregó.

El martes, el Gobierno de EEUU decidió extender por un año más la Orden Ejecutiva 13.692, con la que se declaró a Venezuela «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de su país.

La orden ejecutiva plantea sanciones y restricciones de visa para varios altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos.

Desde 2015 pesan sobre Venezuela más de 900 sanciones que provocaron la disminución del 99 por ciento de los ingresos, según el Gobierno. (Sputnik)