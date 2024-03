Krasnodar (Rusia), 7 mar (Sputnik).- No existen profesiones len las que as mujeres no puedan trabajar y tener éxito, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

«Creo que no existen profesiones donde no puedan trabajar y tener éxito las mujeres», dijo el mandatario ruso al reunirse con las graduadas de la Escuela Superior de Aviación Militar de Krasnodar.

Agregó que en Rusia las mujeres trabajan y logran éxito en todas las esferas.

A su juicio, al seleccionar candidatos para cualquier puesto, uno debe guiarse no por el género, sino por las cualidades personales y profesionales. (Sputnik)