Tengo 85 años y sé algo sobre el tema de la memoria

Me asombra la ligereza con que se trata la pérdida de ésta, en la mayoría de veces es normal en ciertas condiciones.

No soy un experto neurocientífico pero he leído sus opiniones. No recordar algún evento alguna vez no implica nada.

El manejo de quebrantos o enfermedades en los ancianos no siempre es el mejor, no se debe tomar ninguna decisión sobre el tratamiento basado en la edad sino en su condición física e intelectual. Recuerdo que durante la Pandemia del Covid, antes de que se diagnosticara el primer caso, la Caja Costarricense del Seguro Social reunió a intensivistas y expertos en Bioética e hicieron un protocolo para determinar las bases del nivel de atención en caso de saturación de hospitales que fuera basado en criterios médicos y éticos y no en la edad.

Como profesional he practicado cirugías complejas en personas de avanzada edad en condiciones físicas e intelectuales satisfactorias, con buenos resultados y excelente calidad de vida después de la cirugía.

Recientemente tuve un quebranto de salud que hizo que mi oxigenación fuera anormal y por esa razón fui hospitalizado, durante ese período no recuerdo algunas cosas pero desde mi recuperación, mi memoria es normal.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya es Médico