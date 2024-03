Existen evidencias de que Israel comete en Gaza un genocidio con los palestinos

Ginebra (Suiza), 27 mar (Sputnik).- Existen razones de peso para considerar que Israel está cometiendo un genocidio de los palestinos, declaró este miércoles en una rueda de prensa en Ginebra la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanez.

A causa de sus recientes declaraciones de que el ataque de Hamás contra Israel no fue una manifestación de odio hacia los judíos, sino una «respuesta a la opresión» de Tel Aviv, las autoridades israelíes prohibieron este miércoles la entrada al país de Albanez.

«Hay buenas razones para creer que Israel está cometiendo un crimen de genocidio contra los palestinos. Tres hechos hacen pensar en ello: el asesinato en masa de miembros de un grupo, el uso de la violencia física y psicológica contra los miembros de un grupo y la creación de condiciones de vida inhumanas para los miembros de un grupo», dijo la funcionaria.

Según la relatora, «varias declaraciones de funcionarios israelíes respaldan esta teoría». Albanez denunció además que actualmente recibe amenazas, así como se siente presionada debido a su trabajo.

La causa del escándalo con las autoridades israelíes fue la reacción de Albanez a las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien calificó el ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que los radicales mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel, como «la mayor masacre antisemita de nuestro siglo».

La relatora especial escribió el pasado domingo en la red social X (anteriormente Twitter) que no estaba de acuerdo con esa afirmación de Macron, y aseguró que Hamás atacó a Israel por el acoso a los palestinos, no por el odio hacia los judíos. Albanez también lamentó que «Francia y la comunidad internacional no hayan hecho nada para evitarlo».

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, pidió a la jefatura de la ONU que despidiera inmediatamente a Albanez por sus declaraciones antisemitas.

El 7 de octubre, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.

En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento unos 32.500 palestinos muertos y unos 74.900 heridos.

Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. (Sputnik)