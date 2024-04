Boluarte dice que los Rolex fueron «un préstamo» y admite que no debió aceptarlos

Lima, 6 Abr. (EUROPA PRESS) – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado este viernes que los relojes Rolex y las joyas por los que está siendo investigada fueron «un préstamo» de su «amigo» el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y ha reconocido que «fue una equivocación» aceptar estos artículos y que ya han sido devueltos.

«Sé que están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas. La verdad es solo una, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya he devuelto», ha asegurado Boluarte desde el Palacio de Gobierno, tras cinco horas de comparecencia ante la Fiscalía del país.

A este respecto, la presidenta ha añadido que, «como esos relojes no son de (su) propiedad no estaba obligada a declararlos en (su) declaración de bienes y rentas» y ha reiterado que todo lo que se ha dicho sobre los mencionados relojes y joyas «es falso».

Asimismo, Boluarte ha justificado la tardanza de sus explicaciones alegando que su abogado, Mateo Castañeda, le recomendó «responder y declarar» primero «ante la autoridad competente» y después «dirigirse al país». «Y eso es lo que estoy haciendo y eso es todo en cuanto a los relojes y las joyas», ha sentenciado.

Boluarte pide «prudencia»

Por otro lado, la mandataria peruana ha apelado a los fiscales del caso para pedirles «que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias» y que «no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa».

«También les pido que cesen las filtraciones indebidas en todos los casos, no solamente en el mío, en todos los casos cuánto daño pueden hacer a los humildes ciudadanos y les pido a todos que pasemos esta página para ocuparnos de lo que realmente importa que es la Agenda Nacional», ha agregado.

La presidenta ha querido también «agradecer al Congreso de la República por su responsabilidad patriótica al haber otorgado al Consejo de Ministros un voto de confianza y por haber denegado dos mociones absurdas de vacancia».

«Basta de seguir operando con manos negras en contra del país, con estas patrañas y cortinas de humo que no benefician a nadie y solo le hacen daño a la patria y a su imagen internacional», ha concluido Boluarte, defendiendo que su Gobierno es «de hechos y no de esperanzas falsas».

Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones. La Policía y la Fiscalía registraron el fin de semana el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.

Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre –izquierda– ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte.