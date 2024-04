Brasil rechaza amenazas de Musk contra juez del Supremo

Brasilia, 7 abr (Prensa Latina) El Gobierno de Brasil rechazó hoy las intimidaciones del multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X, contra el ministro de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien pidió bloquear cuentas de la plataforma.

Musk señaló que el magistrado debe «renunciar o sufrir un impeachment (destitución)», pues traicionó descarada y repetidamente la Constitución y a la población brasileña.

«Brasil es un país soberano, democrático, con una Constitución Federal y un sistema de Justicia independiente y respetado… No permitiremos que nadie, independientemente del dinero y del poder, afronte nuestra Patria», escribió al respecto en X el ministro de Comunicación Social de la Presidencia Paulo Pimenta.

Precisó que no habrá debilidad ante amenazas y «no vamos a tolerar impunemente ningún acto que atienda contra la democracia. Brasil no es la selva de la impunidad y nuestra soberanía no estará tutelada por el poder de las plataformas de internet y el modelo de negocio de las big techs (grandes empresas tecnológicas)».

En esa misma arista, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, denunció que las manifestaciones indebidas y abusivas de Musk atentan contra la soberanía brasileña y merecen el más vehemente repudio.

Al atacar a De Moraes, «el multimillonario amenaza directamente el Estado de Derecho Democrático y las instituciones de nuestro país», rasgueó Hoffmann también en X.

La diputada recalcó que la demostración de arrogancia de Musk sirve a la campaña de mentiras del exmandatario Jair Bolsonaro contra el Poder Judicial brasileño y «configuran injerencia totalmente fuera de lugar en la vida política y la democracia en nuestro país».

Para la timonel del PT, «la ofensiva truculenta del dueño de X es una evidencia más de que las plataformas deben someterse a regulación muy clara, como ocurre en otros países, para que dejen de servir a la propagación de mentiras y campañas de odio».

Ante los ataques del multimillonario, el jurista Jorge Messias, de la Abogacía General de la Unión, defendió además la regulación en las redes sociales.

«No podemos convivir en una sociedad en que multimillonarios con domicilio en el exterior tengan control de redes sociales y se pongan en condiciones de violar el Estado de Derecho, incumpliendo órdenes judiciales y amenazando a nuestras autoridades. La paz social es innegociable», remarcó.

El proyecto de ley que regula las fake news (noticias falsas) en las redes sociales está parado en el Congreso desde que la votación fue derribada.

Según reveló el diario Estadão, empresas big techs lideraron una operación de presión y lobby para derribar la propuesta de la agenda del Legislativo.

Ahora, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva estudia otras medidas, como la tasación de las grandes compañías tecnológicas para proyectos específicos.