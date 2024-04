Ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas inició una huelga de hambre al ingresar en prisión, según su abogada

Quito, 10 Abr. (EUROPA PRESS) – El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2017), que se encuentra detenido en el centro penitenciario La Roca, ubicado en la ciudad de Guayaquil, inició una huelga de hambre nada más ingresar en prisión, según ha confirmado su abogada, Sonia Gabriela Vera.

La abogada ha compartido un vídeo en redes sociales en el que el propio Glas explica cómo fue la incursión de las fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Quito y relata que cuatro policías le apresaron y le leyeron hasta dos veces sus derechos.

«Me sientan y yo me desvanezco y todavía me dicen ‘párese, párese’. Y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado», explica el exvicepresidente, en alusión a un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

Glas ingresó en el hospital el lunes por la tarde por un episodio de descompensación fruto de no haber comido en varias horas. De acuerdo con un comunicado del servicio nacional de prisiones de Ecuador (SNAI), tras ser sometido a unos exámenes médicos, presentaba «parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad, por lo que puede recibir el alta médica correspondiente».

La Policía de Ecuador ingresó el fin de semana en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político a Glas.

Las autoridades de Ecuador acusan a Glas de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción de la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.