El consumo del funcionariado público

Columna Poliédrica

En cualquier curso básico de economía le enseñan al estudiantado que el problema económico básico es que las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Después de dejar planteado lo anterior, se explica el tema del costo de oportunidad y con posterioridad lo relacionado con la oferta y la demanda, especialmente, lo atinente al punto de equilibrio y el concepto de elasticidad. Son cuestiones básicas que unido a otros temas, permiten tener una comprensión mínima de la forma como funciona la economía.

Está claro que muchas personas que están en la toma de decisiones no han recibido un curso básico de economía. Esta realidad da como resultado que estemos a expensas de una serie de economistas que se aprovechan de esa ignorancia, al punto que lo que digan se tiene como santa palabra ante la inopia de asesores, diputados, ministros y hasta el mismo Presidente de la República.

Evidentemente, la mayoría de economistas que están en puestos o cercanos a las decisiones políticas son afines a los fundamentalismos de la Escuela de Chicago. Los más informados saben del daño que han hecho al Estado del Bienestar los “Chicago Boys”; en otras palabras, desde que en los puestos de toma de decisión comenzaron a tener influencia este tipo de economistas, la desigualdad se ha disparado y la economía en general ha ido a peor, principalmente, para la mayoría de la población costarricense.

Una de las ideas principales de estos grupos económicos es que las instituciones del Estado deben reducirse al mínimo y que el funcionario público es el culpable de todas las desventuras económicas de Costa Rica. Esta idea que han logrado instalarla en el imaginario colectivo costarricense, es total y completamente incorrecta; no es la primera vez y probablemente no será la última vez que se deba enfrentar un déficit fiscal, curiosamente, los que más han propiciado un desbalance de las finanzas públicas son aquellos que, en el discurso, pretenden aparecer como los más preocupados por este problema.

El problema del déficit fiscal no se debe a los salarios que reciben los funcionarios públicos por su trabajo. Las causas del déficit están asociadas a otras variables como las exoneraciones que se realizan a una serie de instancias y actividades, a la normativa que permite la elusión y la evasión de los tributos existentes, a la incapacidad o deliberada ineptitud para evitar la impunidad de una serie de empresas que han decidido no pagar sus obligaciones tributarias, en fin, las causas del déficit no son tan simples como quieren hacer ver ciertos personajes criollos.

Los funcionarios públicos son, por el contrario, actores primordiales para que se pueda dar una reactivación de la economía costarricense. Se dice que del 100% del consumo nacional, más del 50% está asociado a los funcionarios públicos; es decir, más de la mitad de lo que se consume en Costa Rica corresponde a la demanda de bienes y servicios que hacen los funcionarios públicos.

Resulta ilógico castigar al funcionariado público en un contexto en que la capacidad de consumo de los trabajadores privados es mínima o inexistente. No hay que ser muy brillante para prever un efecto recesivo de la economía costarricense, ya que se provocará una contracción de la demanda y los agentes económicos, nuevamente, verán mermada la producción de bienes y servicios. ¿Cuesta entender algo tan simple?

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com