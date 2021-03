El fantasma del autoritarismo está apareciendo en Costa Rica

Columna Poliédrica

¿Por qué los medios de comunicación y los grupos de poder económico enfocan sus ataques contra las universidades públicas? ¿Por qué no hablan de las remuneraciones de sus lacayos en los bancos públicos? ¿Por qué no hablan de los salarios que perciben sus superintendentes y otros jerarcas que les son afines? ¿Por qué no hablan de los honorarios que con fondos públicos se le pagan a diferentes profesionales vinculados a sus intereses?

La respuesta es muy sencilla, los grupos a los que nos referimos les importa un bledo el problema fiscal, saben que no es nuevo y que en otras ocasiones el país ha salido adelante. Costa Rica a lo largo de su historia ha tenido diferentes crisis fiscales, no obstante, la diferencia es que en la actualidad están propiciando la concentración de poder, para destruir el modelo de Estado Social que se edificó a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Y para lograr destruir el modelo de Estado que tanto los ha contrariado, necesitan deslegitimar o si es posible eliminar a quienes pueden evidenciar o explicar lo que está pasando. Las universidades públicas en particular han sido el objeto de mayor crítica, a pesar de que son una de las principales fuentes de información de esos medios de comunicación. ¿Cuánto le representa económicamente a los medios de comunicación la información y las notas que hacen con las informaciones e investigadores de las universidades públicas?

Las universidades públicas han llamado la atención que se está destruyendo lo que queda del Estado Social de Derecho. Que hay en curso un proceso de transformación del régimen político costarricense, debido a que se está generando una concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo; en otras palabras, el régimen de autonomías que involucra a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a las universidades públicas, a las corporaciones municipales y a las instituciones autónomas comunes, se pretende desconocer por medio de una ley ordinaria.

El engaño consiste en decir que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público es para resolver el problema fiscal y para favorecer la igualdad salarial en el sector público. Lo anterior es completamente falso, no se va resolver el problema y se condenará a las futuras generaciones a un acceso restringido a la educación y a la salud. Se dará un deterioro en los salarios de la mayoría de funcionarios públicos, porque habrá un congelamiento de las remuneraciones con base en el argumento que se hará una equiparación al alza de un grupo reducido de puestos.

En esta columna hemos expuesto la multiplicidad de formas que tiene el sector privado para no pagar impuestos y para realizar una serie de acciones que son opacas para la mayoría de la ciudadanía. No vamos a reiterar lo que ya hemos dicho, sin embargo, los que dominan ese sector ahora están detrás de dos actividades del Estado Social que han venido siendo muy rentables y lucrativas, la salud y la educación superior; en palabras sencillas, su objetivo es terminar de convertir la educación y la salud en una mercancía que sea objeto de jugosas ganancias.

Para lograr que la salud y la educación sean un negocio y no un servicio público, la concentración de poder y la migración hacia un régimen político más vertical es un imperativo. Caminamos hacia un mayor autoritarismo y hay muchos costarricenses que ni siquiera se están percatando de este proceso, las universidades públicas lo han venido advirtiendo pero estos grupos mediáticos y de poder están haciendo todo lo posible para deslegitimar a estos centros de producción de conocimiento.

La eliminación de la capacidad de organización de los trabajadores del sector privado es una realidad en la actualidad. El autoritarismo en las empresas ahora se quiere trasladar a las instituciones públicas, ya han dado un paso adelante con las reformas hechas en relación con el derecho de huelga; sin embargo, el objetivo ahora es reprimir cualquier tipo de protesta o movimiento de huelga en el sector público, el autoritarismo en la sociedad costarricense es una realidad actualmente.

No se trata de ser profeta, se trata de evitar que la Costa Rica que hemos conocido se nos vaya de las manos. Queremos que nuestros hijos y nietos tengan acceso a los servicios públicos de educación y salud porque, pese a los problemas que puedan tener, han permitido que nuestro pueblo tenga altos índices de desarrollo.

Se trata que la democracia costarricense en lugar de deteriorarse y caminar hacia el autoritarismo, avance hacia un régimen más pluralista y participativo. Debemos oponernos y luchar para evitar que este proceso nos quite el Estado Social de Derecho que hemos tenido hasta el sol de hoy.

(*) Andi Mirom es Filósofo

