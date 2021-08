La inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Empleo Público es engañosa

Columna Poliédrica

En febrero de este año publicamos en esta Columna un texto con el título “El proyecto de Ley Marco de Empleo Público es inconstitucional”. De lo dicho en aquella ocasión quisiera destacar dos párrafos:

“Con el proyecto de Ley de Empleo Público se pretende, prácticamente, desconocer todo el régimen de autonomías que la Asamblea Constituyente de 1949 creó para descentralizar el poder político y proteger ciertas actividades fundamentales. Recordemos que antes de la Segunda República, el Ejecutivo concentraba el poder político y, entre otras potestades, nombraba a dedo a los funcionarios públicos y tenía bajo su competencia los procesos electorales. Esa concentración de poder decantó, entre otros factores, los hechos de 1948 y que los constituyentes de 1949 establecieran un régimen de autonomías para evitar las arbitrariedades de la concentración del poder en manos del Ejecutivo.”

“Vamos a decirlo sin pelos en la lengua: el proyecto de Ley Marco de Empleo Público es inconstitucional porque, por medio de una ley ordinaria, se pretende cambiar el régimen de autonomías e incluso la división de poderes establecida en la Constitución Política vigente. Ese proyecto de ley modifica el equilibrio de poder del régimen político costarricense y le otorga más poder al Ejecutivo en detrimento de los otros poderes, instituciones y municipalidades que forman parte del Estado.”

En ese proceso, también escribí dos cartas abiertas a un señor que ha prostituido el Derecho de la Constitución como a él le gusta decir. En la primera carta dejé claro esta ideas central:

“En síntesis, la prostitución del Derecho Público costarricense y en concreto de la interpretación que se hace de la Constitución Política es manifiesta y evidente. Esto no es nuevo y viene dándose desde hace mucho tiempo, la ideología jurídica constitucional ha triunfado en la mente de los que no ven más allá de la norma. Por eso no es casual que se afirme que el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, desde el siglo pasado, ya hablaba de la prostituta del Derecho Público en Costa Rica.”

En la segunda carta se le dice a Juan para que escuche Pedro lo siguiente:

“La apelación a términos imprecisos y vagos es propio de personas que abogan por un poder político arbitrario. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de “sacerdotes” que se creen ungidos para interpretar lo que la divinidad o, en este caso, lo que el texto constitucional dice; en otras palabras, sus representados le han hecho creer que usted es el papa constitucional costarricense y lo peor es que esa idea ha caído en un terreno fértil, no solo porque su persona lo ha creído sino porque hay personas del foro jurídico y otras que no lo son, que han sucumbido (ahí sí) a esa leyenda urbana.”

Este aspecto es un tema central en lo resuelto por la jurisdicción constitucional en relación con el proyecto de Ley de Empleo Público. El Por tanto que fue dado a conocer el último día del mes de agosto de este año 2021, los jueces constitucionales parece que dejan claro las inconstitucionalidades del proyecto; sin embargo, como dicen, en los detalles está el diablo y en este caso, la idea de que existen principios que se deben considerar en relación con eso que llaman “Salario Global”, ahí es donde está la trampa.

La apelación a los principios y a las normas generales es lo que abre la puerta a la subjetividad interpretativa. Ahora resulta que el proyecto de ley no es inconstitucional porque los principios para normar el salario del funcionariado público deberá tener en consideración las normas imprecisas que establece el citado proyecto; en otras palabras, se pretende someter a las instituciones del Estado con base a una especie de “Ley Natural” que, finalmente, corresponderá a los mismos jueces constitucional determinar su constitucionalidad.

Vamos a explicarlo de manera sencilla. Se decretó la inconstitucionalidad de las normas que pretendían que el Ministerio de Planificación se convirtiera en una especie de súper Ministerio que estaría dando órdenes al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, las Universidades Públicas, las instituciones públicas con una autonomía de segundo nivel como la Caja Costarricense del Seguro Social y la autonomía de las Municipalidades; sin embargo, a pesar de esta circunstancia, se pretende que estas instancias se sometan a los principios o normas generales de la dichosa “Ley de Empleo Público”, es decir, las diferentes instancias deberán atenerse a las directrices que en forma de principios defina el Poder Legislativo o de manera indirecta el Poder Ejecutivo.

La interpretación constitucional como una falacia de autoridad que permea todo el Derecho costarricense se reproduce en este Por Tanto en relación con las consultas de constitucionalidad del proyecto de Ley de Empleo Público. Los que abogan por espacios de mayor arbitrariedad interpretativa están muy contentos, consideran que el objetivo primordial de someter a las instituciones a los principios del “Salario Global” se consiguió; así las cosas, los que consideran que las inconstitucionalidades indicadas son un triunfo para los funcionarios públicos, atención, deben estar muy atentos porque la procesión y el santo pueden estar transitando por otro camino.

Habrá que esperar los considerandos de la consulta de constitucionalidad. No obstante, no debería extrañarnos que en la batalla por las interpretaciones, las instancias interesadas en arrinconar al funcionariado público, aboguen por el cielo de los principios; en efecto, es allí donde son fuertes, porque han logrado dominar el control ideológico de la población y la ideología jurídica de los jueces.

El diablo está en los detalles y más sabe el diablo por viejo que por diablo.

