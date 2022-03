Una elección crucial para hacer

El paciente ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón causado por décadas de fumar. El cáncer aún no es terminal, pero se está acercando mucho. Luego, el paciente se entera de que el proveedor de cigarrillos de todos los tiempos está utilizando sus ingresos para infligir atrocidades a personas inocentes. ¿Cómo reacciona el paciente?

El paciente podría decidir tratar de proteger a algunas de esas personas plantando tabaco en su patio trasero e iniciando una operación de liado de tabaco en el hogar. Los ingresos del acosador se reducen por el momento, pero la amenaza para la salud aumenta. O el paciente podría decidir romper la adicción al tabaco por completo y pasar a hábitos más saludables. Eso priva al opresor de ingresos y salva la vida del paciente.



Las atrocidades en Ucrania han sido financiadas por nuestra adicción al petróleo y al gas. El sector representa el 40% de los ingresos del presupuesto federal de Rusia y el 60% de sus exportaciones. Los ingresos del petróleo y el gas rusos superaron sustancialmente las previsiones iniciales en 2021 debido a la subida vertiginosa de los precios.



La guerra en Ucrania ha sido financiada por quienes en Occidente importan petróleo y gas rusos, con pleno conocimiento de que la quema continua de estos combustibles amenaza la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, el techo establecido por la ciencia como temperatura máxima. aumento al que podría adaptarse la vida en este planeta. Las voces que abogan simplemente por cambiar la fuente de combustibles fósiles nos están condenando a una miseria humana generalizada en las próximas décadas.



Encontrar una solución a la miseria de Ucrania es un primer paso fundamental, pero no el último. La invasión es el resultado de una subestimación mutua. Putin subestimó tanto la voluntad de hierro del pueblo ucraniano como la capacidad de Occidente para unirse en el armamento de los flujos financieros internacionales. Occidente subestimó el deseo de Putin de que se tuviera en cuenta a Rusia en el escenario mundial una vez más.



La confrontación política y los horrores militares podrían encontrar alguna solución: han comenzado las conversaciones, centradas en la neutralidad de la OTAN y el reconocimiento de Crimea y partes de Donbas como «rusificadas». No será fácil ceder un tercio del territorio ucraniano, pero incluso si todas las partes llegaran a un acuerdo, doloroso pero aceptable por el momento, la resolución oculta el origen del problema aún mayor: la adicción de Occidente al petróleo y al gas. . Mientras persista esa adicción, Putin sostiene una espada de Damocles que puede volver a empuñar fácilmente en cualquier momento en otra geografía. Y lo hará, a pesar del actual fortalecimiento de la presencia militar de la OTAN en la región. Un buen ejemplo es la demanda reciente de que los pagos del gas ruso se realicen en rublos comprados en el mercado local.



Volvamos a nuestro paciente de cáncer. Occidente tiene que tomar una decisión crucial, y las consecuencias de esa elección no pueden subestimarse. Una opción es profundizar la dependencia de los combustibles fósiles y así seguir haciéndole el juego a regímenes políticos inestables e impredecibles, mientras condenan al planeta entero a los desastres científicamente pronosticados. Esa es la respuesta que Putin podría querer.



Además de los horrores infligidos al valiente pueblo de Ucrania, la invasión de Putin puede verse como una provocación a Occidente para producir tal pánico que volvamos a excavar en los combustibles fósiles de los que estábamos empezando a emerger. Sería una gran victoria para Putin si las naciones invierten en más infraestructura basada en fósiles, que tiene una vida útil de décadas. Alrededor de 130 países importan parte o la totalidad de sus combustibles fósiles en la actualidad, y cerca de 50 importan petróleo crudo de Rusia. Putin prospera en un mundo que continúa estancado en ir más allá del petróleo y el gas.



Unos días antes de la invasión, Rusia y China acordaron construir un nuevo gasoducto, conectando directamente a los dos países, y Pakistán está cerca de finalizar un acuerdo con Rusia para construir el gasoducto ‘Norte-Sur’.



La UE y EE. UU. han dicho que mantendrán el rumbo en términos de acabar con su adicción cada vez más costosa a los combustibles fósiles rusos y acelerar la descarbonización, pero cuanto más dure la guerra, más probable es que aumenten la producción nacional de combustibles fósiles en el futuro. frente a las restricciones energéticas a corto plazo.



Shell ahora está revisando su decisión de retirarse del campo petrolero de Cambo. Los gobiernos del Reino Unido y Alemania, entre otros, han pedido que se acelere la producción nacional de combustibles fósiles, combustibles que, por supuesto, se quemarán para obtener energía. Estas decisiones se toman incluso cuando el Ártico y la Antártida están experimentando olas de calor desestabilizadoras e ‘imposibles’.



Podemos y debemos abordar juntos tanto la crisis aguda como la crónica, y podemos hacerlo con las mismas medidas. La AIE ha presentado dos nuevos planes de 10 puntos que 1) reducirían sustancialmente el uso de petróleo en las economías avanzadas a través de cambios de comportamiento en cuestión de meses, 2) reducirían sustancialmente las importaciones de gas de la UE desde Rusia y reducirían las emisiones dentro de un año. Se pueden hacer medidas similares en otros lugares. Es completamente posible reducir nuestra adicción y nuestras emisiones. Es imperativo que hagamos ambas cosas. La independencia energética nacional para todas las naciones es la base de una mayor paz internacional.



Cuando el presidente Zelensky asumió el poder, le dijo a su gobierno y a los ciudadanos de Ucrania que no colgaran su foto en sus oficinas. En cambio, les pidió que colgaran las fotos de sus hijos y que las miraran cuando tomaran una decisión.



La enorme foto de Valeriia de cinco años sostenida por cientos de personas en Lviv debería recordarnos que estamos aquí para cuidar nuestro planeta para las generaciones futuras, no para destruirlo. No podemos continuar con nuestra fatal adicción a los combustibles fósiles.



Este momento grita por una salida del pasado. Debemos enfrentarnos inequívocamente al matón, en este caso Putin, con el conocimiento de que en el futuro habrá otros matones, ejerciendo el poder que han acumulado con las ganancias de los combustibles fósiles de formas impredecibles. Es hora de reunir una determinación urgente y redoblar la apuesta por el futuro de la energía limpia, el único futuro que nos da un futuro.

(*) Christiana Figueres Olsen es socia fundadora de Global Optimism, copresentadora del podcast climático Outrage + Optimism y coautora de The Future We Choose: The Stubborn Optimist’s Guide to the Climate Crisis.