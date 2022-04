El Banco Nacional debe escuchar a sus clientes

Columna Poliédrica

Escribí la anterior columna en relación con el Banco Nacional porque unos conocidos me comentaron lo que les había pasado con esa entidad financiera. Me ha sorprendido la cantidad de comentarios que tuvo la columna y los correos electrónicos que me remitieron varias personas a partir de la lectura que hicieron de la misma; la conclusión es que el problema es más grande de lo que se pensaba, no son dos casos aislados sino muchos casos que se intenta ocultar a partir de una gestión individual que impide que los clientes se conozcan y comiencen a hacer valer sus derechos frente al Banco Nacional de Costa Rica.

Ver: El Banco Nacional se convirtió en una garrotera

La Contraloría de Servicios, pareciera, hace poco o nada en favor de los clientes. Sería bueno que lean los comentarios que han vertido diferentes personas en la sección respectiva de la columna y que fueran más proactivos en su accionar; dicho en palabras sencillas, los funcionarios del Banco Nacional en lugar de ser reactivos, deberían adelantarse y tratar de escuchar la molestia que se ha venido dando en relación con una serie de procedimientos que vienen implementando desde hace tiempo.

Es claro que el tema de lo que llaman actualización de datos está siendo mal gestionado por el Banco Nacional. La queja es que a clientes de toda la vida los tratan como narcotraficantes, como lavadores de dinero o por lo menos, así se sienten las personas; lo anterior, sin lugar a dudas, desestimula la actividad económica, ya que por el movimiento de sumas por parte de clientes conocidos del Banco, lo que hacen es aplicar un procedimiento o protocolo estandarizado en que da lo mismo ser narcotraficante o ser una persona con un expediente de vida intachable.

El otro tema, tal y como lo indicamos en la anterior columna es la política de irresponsabilidad que tiene el Banco Nacional. Lo que ha pasado con la plataforma SINPE es una de muchas situaciones que han experimentado los clientes de la entidad financiera, en su momento habíamos mencionado que se pide no dar datos por teléfono, sin embargo, a los clientes los llaman constantemente del Banco para gestionar diferentes situaciones; es decir, ellos mismos propician que el teléfono sea la vía principal para la gestión del Banco, a pesar de que es el principal medio que utilizan los delincuentes para engañar a los clientes.

Lo que hemos hecho, sin que no lo hayamos propuesto, fue servir de medio para que muchas personas manifestaran su indignación con el proceder del Banco Nacional de Costa Rica. Estamos a favor de un sistema bancario nacional en que el crédito se convierta en un instrumento para el desarrollo de la producción nacional, que se cobren intereses justos y no de garrotera como ha sido la constante en los últimos años; para decirlo de manera sencilla, el sistema financiero nacional y en especial el público, se debe a los productores, a los emprendedores, a los costarricenses que lo único que quieren es un apoyo para poder trabajar y salir adelante.

Hemos hablado del Banco Nacional pero los otros entes financieros no escapan a las prácticas que hemos señalado. Hay personas que solo señalan a los Bancos Públicos como si en la Banca Privada todo fuera miel sobre hojuelas, sin embargo, el problema es cuando solo se quiere tener utilidades para repartir bonos e incentivos entre las jerarquías de esas entidades financieras; hemos retrocedido a lo que pasaba antes de la nacionalización bancaria, a saber. que los Bancos querían solo financiar la importación de Whisky, tal y como lo mencionó en su momento José Figueres Ferrer en su día.

Escuchen a sus clientes porque de lo contrario los mismos clientes serán los que escriban el epitafio del Banco Nacional y de otros entes financieros que no tienen la capacidad de escuchar a quienes permiten que funcionen como entidad financiera.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com