¿Quién gobierna en Costa Rica?

Columna Poliédrica

Que haya personas que lean esta columna es un privilegio. Lo es porque, en la actualidad, la mayoría de la gente no le gusta leer e incluso se atreven a opinar sin haber leído el texto en relación con el cual vierten su juicio; en efecto, hay quienes aprendieron a leer pero su comprensión de lo leído es poca o ninguna, pero aún así opinan en relación con un tema que no han leído o no han comprendido.

Y es que el título de esta columna hace alusión a un texto que se publicó hace muchos años. El autor de ese libro llegaría a gobernar dos veces a Costa Rica y ahora, nuevamente, ha logrado posicionar a sus peones en una serie de puestos del actual gobierno; no obstante, sus tentáculos tienen en la Asamblea Legislativa a su principal lugarteniente, tan es así que ya logró la Presidencia de ese poder de la República y ante la inexperiencia del partido oficialista y del Frente Amplio, designó en las comisiones legislativas a muchos de sus soldados.

Costa Rica será gobernada en los próximos cuatro años, otra vez, por el sector económico y conservador que nos ha mandado desde los años ochenta del siglo pasado. La cara más visible de ese sector, en este momento, es Rodrigo Arias Sánchez; sin embargo, todos sabemos quiénes están detrás de este personaje, al punto que ha logrado alinear a los diputados para concretar una agenda que pretende desmantelar las instituciones de lo que queda del Estado Social de Derecho creado a partir de la segunda mitad del siglo XX.

La gente no tiene la menor idea de los vínculos de estos personajes. Si pusiéramos como ejemplo el tema de la producción del azúcar y sus derivados, se abre una telaraña de intereses que va desde la siembra de la caña de azúcar, pasando por los ingenios, la industrialización y la producción de sus derivados; lo anterior significa, entre otras cosas, relaciones entre familias, grupos empresariales y su deseo de apropiarse, finalmente, de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).

La alianza con el sector religioso es propia de la estrategia que la derecha ha desarrollado en la mayoría de países del mundo. Es previsible que en los próximos años se genere un proceso en que el conservadurismo religioso gane fuerza, es decir, los grupos denominados diversos verán un proceso para contraer las conquistas que han logrado en los últimos años; adicionalmente, se seguirán limitando los derechos de las personas de protestar o de ir a la huelga, limitaciones que el vasallo de los Arias logró impulsar en la anterior Asamblea Legislativa.

A Costa Rica la gobierna un grupo económico que tiene el control del sector financiero, de los medios de comunicación y de instancias claves como la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, la Jurisdicción Constitucional y el aparato represivo del Estado. En esta columna hemos dado nombres y apellidos, hemos mencionado nombres de empresas, hemos señalado a funcionarios públicos, en fin, hemos tratado de que los ciudadanos estén enterados de quiénes son los que se han hecho más y más ricos en los últimos treinta y cinco años.

A Costa Rica la gobierna un pequeño grupo de personas que nos hace recordar a lo que sucedía en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Las decisiones políticas como por ejemplo, quién ocuparía la presidencia de la República, se tomaban en el Club Unión; lo mismo sucedía con las decisiones económicas, en ellas el criterio principal era los intereses de los grupos financieros y empresariales de la época, es decir, hemos vuelto atrás en la historia y hay muchos que ni se han dado cuenta.

La pregunta a contestar no es “¿Quién gobierna Costa Rica?”, sino: ¿qué vamos a hacer para revertir esta realidad?

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com