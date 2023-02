Putin afirma que Rusia no inició las hostilidades en Ucrania, solo pretende acabarlas

Moscú, 9 feb (Sputnik).- Rusia no comenzó el conflicto en Ucrania, sino que pretende terminarlo, afirmó este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin.



«Quiero decir esto otra vez: no iniciamos hostilidades algunas, estamos tratando de ponerles fin», dijo Putin en una reunión con los representantes de la industria de la aviación y agregó que la lucha la empezaron los nacionalistas ucranianos.



El líder ruso afirmó que Kiev comenzó una guerra en 2014 en Donbás, en el territorio de las actuales Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, para exterminar a las personas que se sienten conectadas con Rusia y la cultura rusa.



«Desde 2014, en violación de todos los acuerdos, todas las obligaciones asumidas, estas regiones de Donbás estaban prácticamente bloqueadas (…) ellos (los ucranianos) llevaron a cabo repetidamente operaciones militares a gran escala, es decir, iniciaron una guerra», destacó Putin.



Rusia continúa desde el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk –inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos– necesitaban ayuda, como lo denunciaban, frente al genocidio por parte de Kiev.



Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. (Sputnik)