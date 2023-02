Fascismo, guerra y feminismo

El fascismo no tiene género ni raza, tampoco ideología o color de piel, aunque los blancos auto llamados “cristianos arios” lo haya cristalizado con insuperable encono). Las mujeres no son inmunes a esta desgracia. También han estado al frente de causas reaccionarias. Ellas pueden ser de cualquier raza, nacionalidad o de cualquier condición social.

¿Qué me dicen de Giorgia Meloni en Italia, de Jeanine Áñez Chávez en Bolivia, de Dina Boluarte en Perú, o de la recién reelecta -con una clara y contundente aplastante mayoría- Marjorie Taylor Greene, una loca congresista estadounidense reverenciada en su geografía?

Este parque jurásico tiene mentoras -unas más vulgares o psicopáticas que otras- como la monstruosa hidra que se llamó Margaret Thatcher, precursora de un cierto neofascismo que se conoce como neoliberalismo: la doctrina económica de la muerte. Su memoria es siniestra y tan fría como la de Hillary Clinton, quien no tuvo vergüenza en confesar al periodista Juan Gonzales de Democracy Now que sus razones para justificar y apoyar en Honduras el golpe de Estado contra Mel Zelaya y permitir luego la llegada de Juan Orlando Hernandez a la presidencia, un narcotraficante que enfrenta ahora un juicio por esa causa en Nueva York. A veces, por tecnicismos, la injusticia prevalece: porque la halcón de la Clinton merece una porción del castigo que se le aplicará al exdictador hondureno cuyo régimen es responsable del asesinato de Berta Cáceres. Hasta cierto grado, las manos de Hillary Clinton estan manchadas de terrorismo, delincuencia y narcotrafico. Pero la democracia imperial estadounidense concede inmunidades inmerecidas y a veces se ensaña con el inocente y el justo: Julian Assange.

Hasta el fascismo semita se ha puesto de moda en Israel. El derechista Benjamín Netanyahu hace yunta con formaciones extremistas como Poder Judío, Sionismo Religioso y Noam, junto a los intolerantes y racistas fanáticos de Judaísmo Unido de la Torá y Shas. Junto a Likud, esta coalición conforma una mayoría parlamentaria de 64 escaños. Biden y Blinken tienen sus manos teñidas de sangre al jurarle lealtad al fascismo judio, tal como Pompeo y Trump lo hicieron. Se trata de esclavizar, humillar y diezmar al pueblo palestino. Israel es un Estado paria.

¿Cómo olvidar a la monstruosa mujer, Ayalet Shaked, exministra de Justicia, quien abiertamente justificó el exterminio de los palestinos? Un día antes de que el adolescente palestino Muhammad Abu Khudair fuera secuestrado y quemado vivo por seis jóvenes judíos israelíes, Shaked publicó en Facebook un llamado al genocidio de los palestinos. Entonces, esta siniestra mujer dijo”: «todo el pueblo palestino es el enemigo» y justificaba su destrucción, «incluidos sus ancianos y sus mujeres, sus ciudades y sus aldeas, sus propiedades y su infraestructura», incluso, también pidió la masacre de las madres palestinas que dan a luz a «pequeñas serpientes». Ayalet Shaked no es más pequeña que Hitler.

¿Y qué decir sobre la India de Narendra Modi y su Partido Bharatiya Janata (BJP), con pretensiones de convertirse en partido único, ya con lineamientos nacionalistas fascistoides no disimulados y cuya violenta política anti islámica incluye confiscación y destrucción de las propiedades de los musulmanes. El inicio del neoliberalismo y el surgimiento de Hindutva (nacionalismo hindú) significaron la sentencia de muerte de la justicia social y económica, lo que ha resultado en frenar la democracia y dar un gran paso hacia el autoritarismo con el apoyo de influyentes mujeres como la ministra Nirmala Sitharaman, y, la presidenta de la India, Draupadi Murmu, ambas leales al extremismo de Modi.

El fascismo en tiempos del neoliberalismo es múltiple y diverso, y con sus zigzagueos venenosos maniobra de manera híbrida. Y de esta mala empresa participan mujeres perversas e influyentes como Rosario Murillo, cómplice del presidente Ortega. Hoy el fascismo está de moda y le es atractivo a las masas. Tanto así, que el fascismo puede instalarse mediante mecanismos electorales, algo parecido a los continuos y legítimos referendums legítimos que Napoleon Bonaparte convocaba a menudo, a veces con entusiasmo popular, y que lo hicieron emperador de un vasto e interesante imperio y que, para no ser mezquino o fanático, modernizó a Europa.

Pero esto enseña que bajo la palabra democracia los mecanismos electorales transparentes pueden contraponerse a las necesidades de justicia y libertad. Elegir con una voluntad autónoma a nuestros representantes es solo una parte del ideal democrático, porque, por otra parte, la mayor tajada reside en el contenido y los frutos justos e igualitarios que la educación y el bienestar material deberán suministrar al ciudadano común en activa consulta colectiva. No lo niego, a veces esta disparidad funcional, esta dantesca distorsión entre la palabra y la vida, me deprime y me arrincona en una suerte de soledad emocional que ve a la razón y a su moral derrumbadas.

Me acompaña la convicción de que hay fascismo hay porque la democracia ha fracasado, porque ha incumplido sus promesas de bienestar y paz global, porque se ha traicionado a sí misma, y, al mismo tiempo, conspira contra su nombre, sus ideales y sus objetivos. La democracia nos adormece con coloridas y floreadas palabras, ornamentos que la convierten en una infame bellaca, espejismo que en el desierto engaña al sediento al imaginar un oasis.

La democracia puede hacer prisioneros y someterlos a la oscuridad, como en Platón y el Mito de la Caverna: “Están atados de manera tal que solamente pueden mirar hacia el frente, donde se encuentra la pared de dicha cueva en la que se proyectan unas sombras engendradas por un fuego situado en un pequeño promontorio interior y que ilumina unas figuras transportadas por otros hombres que caminan por un sendero, tras los prisioneros, y separado de éstos por un pequeño muro, como las mamparas de los titiriteros. Estos caminantes llevan esculturas y figuras diversas, hechas también de diversos materiales, cuyas sombras son lo único que los prisioneros del fondo pueden ver, de forma que, para ellos, que no conocen otra cosa, aquellas sombras, son la verdadera y única realidad, y a ellas atribuyen los sonidos y palabras proferidas por los hombres que, tras ellos, transportan las figuras proyectadas.” (Enciclopedia Herder)

La humanidad todavía no reacciona lo deseable contra la ciclópea amenaza de hoy. Vivimos aprisionados en una caverna. Entre tenebrosas la ignorancia y la crueldad multiplican su mala hierba. El mal está a la vista: África, gran parte de Asia, y de América Latina y el Caribe, son lugares donde las metrópolis sancionan al pobre y al inmigrante a pesar de que dichos imperios criminalizaron y esclavizaron a los nativos de sus colonias. La desvergonzada Francia se vengó imponiendo a Haiti una deuda de reparacion, castigándola por abolir la esclavitud y declararse independiente, que sumaba 560 millones de dólares actuales, pagos que se hicieron en 64 años, con la complicidad tácita de Estados Unidos y Europa.

Y la democracia (la que de hecho existe y no la declamada en declaraciones políticas y libros de texto), exhibe con hipócrita sonrisa sus miserables fronteras, con sus torres y helicópteros. La democracia urge una radical revolución democrática si la humanidad no quiere perecer en el hueco cósmico de la nada. La democracia militarista, plutocrática, hipertecnología que amenaza la seguridad y la privacidad ciudadana, la concentración del conocimiento y las industrias esenciales monopólicas o con pocos dueños, sin dejar de lado la miseria, las enfermedades de las masas y las guerras, nos retratan el fracaso de la democracia y el imperativo de que las masas la reinventen con sus sans-culottes y sus jacobinos.

El “feminismo” no es una palabra mágica. Existen múltiples tendencias feministas. Pero el feminismo que cuenta para la justicia de la humanidad deberá ser siempre revolucionario o no lo será nunca. El feminismo de la revolución social debe ser libertario, antifascista y anticapitalista en las tradiciones de Pepita Laguarda, Libertad Rodenas, Carmen Lyra, Dora María Téllez, Virginia Bolten, Angélica Balabanov, Rosa Luxemburgo, Juana Rouco Buela, Emma Goldman, María Talavera, Juana Belén Gutiérrez, Leonor Villegas Magnón, etcétera ad infinitum.

No basta con la desgastada denuncia del milenario patriarcado. Mientras el capitalismo exista como ahora existe (con democracias injustas, imperiales y violentas) y que nos secuestran al borde de la extinción, con opresores y oprimidos, con un analfabetismo político masivo y un terror militar ilimitado, las mujeres no se liberarán de sus múltiples y ultrajantes opresiones. Tampoco lo hará la humanidad, ni el planeta con su alicaída naturaleza. Entiéndase, por lo mismo, que la carnicería en Ucrania en nada conviene a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos, ni a nadie de la calle. No puedo adivinar lo que va a ocurrir. Quisiera, eso sí, que los tres grandes psicópatas de esta guerra (Zelensky, Putin y Biden), pactaran ya una paz duradera en los términos que sean.

(*) Allen Pérez es abogado