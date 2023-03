Corea del Norte lanza un misil no identificado cerca de la ciudad portuaria de Sinpo

Moscú, 13 mar (Sputnik).- Corea del Norte disparó este domingo dos «misiles de crucero estratégicos» desde un submarino, según informa la agencia norcoreana KCNA. Los proyectiles habrían sido lanzandos desde la ciudad de Namp’o en la costa este norcoreana en dirección al mar de Japón.

«El simulacro de lanzamiento logró con éxito su propósito», notificaron las autoridades norcoreanas.

De acuerdo con los informes, citados por Yonhap, se estima que el Norte realizó los lanzamientos en respuesta al ejercicio conjunto de EE.UU. y Corea del Sur, denominado Freedom Shield, que se celebrará entre los días 13 y 23 de marzo.

«Mientras fortalece su monitoreo y vigilancia, nuestro Ejército mantiene una postura de preparación total [de la defensa] en estrecha cooperación con EE.UU.», comunicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano.

En tanto, el líder norcoreano, Kim Jong-un, dirigió una reunión de altos funcionarios militares en la que se decidieron las medidas para responder «poderosamente» a las «provocaciones de guerra» de EE.UU. y Corea del Sur, informó el domingo KCNA.

Cabe recordar que este jueves, Pionyang lanzó un misil balístico de corto alcance en dirección al mar Amarillo.

