Pobreciticos los afectados por la baja en el precio del dólar

Columna Poliédrica

Ahora resulta que el sector exportador está casi en la quiebra. Aluden que la baja en el precio del dólar los está perjudicando, al punto que deberán despedir trabajadores debido a esta circunstancia; la mano invisible que tanto han pregonado no funciona y piden que el Estado, por medio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) intervenga para salvarlos de su desgracia.

Otros sectores, como el turismo, también lloran porque el precio del dólar sigue bajando. Se entiende que reciben menos colones por los dólares que pagan los turistas internacionales, sin embargo, cuando es al revés, sus consideraciones en relación con el turista nacional son pocas o ninguna; la intervención del BCCR ahora si es solicitada por estos sectores que, durante las vacas gordas, privatizan las ganancias y durante las vacas flacas quieren socializar las pérdidas.

¿Cómo pueden tener tan poca vergüenza? ¿Cómo es posible que usen el discurso de los despidos para presionar al Estado en favor de sus intereses? ¿Cómo tienen el cinismo de hablar de salvamento cuando su contribución a las finanzas públicas ha sido objeto de cuestionamiento por temas de evasión y elusión fiscal? ¿Cuándo los empresarios costarricenses y aquellos que hacen sus negocios en nuestro país, van a entender que el Estado, al igual que ellos, son necesarios para el desarrollo económico?

El precio del dólar baja pero los bienes y servicios no bajan. Ya habíamos escrito sobre este tema, pero lo que realmente llama la atención es que los grupos ganadores de los últimos trenta y cinco años lloran porque no están ganando el dinero que están acostumbrados a ganar; en efecto, no es que no están ganando, el problema es que están ganando menos de lo acostumbrado. ¡Así o más angurrientos!

Y es que en este tema, otro sector que siempre va a ganar, en cualquiera de las situaciones, es el sector financiero. La intermediación que hacen las entidades financieras, públicas y privadas, en relación con el el precio del dólar permite a estas entidades ganar dinero sin hacer absolutamente nada; en otras palabras, quienes tienen la información y recursos para comprar y vender dólares, pueden acumular grandes sumas de dinero con estos procesos de especulación.

El problema del manejo de la política cambiaria no es de ahora, varios gobiernos han desarrollado políticas que han favorecido y afectado a grupos económicos específicos. Recuerdo como si fuera hoy, al anterior Presidente del BCCR decir, que el dólar difícilmente iba a bajar cuando comenzó a subir hasta llegar a casi los setecientos colones por dólar; muchas personas, con base en ese criterio, hicieron movimientos financieros que, al día de hoy, han significado grandes pérdidas por la revaluación del colón y para otros grandes ganancias por la misma razón.

Los fundamentalistas del libre mercado son los que han abogado por la actual política cambiaria. Son ellos mismos quienes dijeron que las minidevaluaciones y después la política de flotación administrada ya no eran funcionales para la economía costarricense; sin embargo, cuando este la política de liberación cambiaria ya no favorece sus intereses, entonces abogan por la intervención del BCCR sin el menor sonrojo.

Lo parádogico de todo esto es que el dólar baja y baja, pero ello no se refleja en el costo de los bienes y servicios que consumimos. Seguimos pagando precios como si el dólar estuviera todavía en setecientos colones por dólar.

Y aquí no pasa absolutamente nada. ¡Nada!

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot