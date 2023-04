Egipcio dispuesto a contribuir a la resolución de la situación en Sudán

El Cairo, 18 abr (Sputnik).- Egipcio está dispuesto a ayudar a estabilizar la situación en Sudán, afirmó el presidente de Egipcio, Abdelfatah El-Sisi.



«Estamos listos para ayudar a estabilizar la situación en Sudán», dijo después de la reunión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas del país.



No obstante, subrayó que las tropas egipcias, que actualmente se encuentran en Sudán, no llegaron allí para apoyar a alguno de los bandos, sino para entrenarse.



En este contexto, indicó que los militares egipcios no serán involucrados en este conflicto.



El pasado 13 de abril, los canales de televisión árabes comunicaron que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) desplegó sus unidades en la ciudad de Merowe, en el norte de Sudán.



En la noche de ese mismo día, el Ejército sudanés emitió una declaración, según la cual el despliegue de las RSF en Jartum y varias ciudades «era ilegal» y se realizó sin coordinación alguna con las Fuerzas Armadas.



En tanto, el 15 de abril estallaron enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y las RSF.



Los paramilitares acusaron al Ejército de haber atacado su base en Jartum, utilizando «todo tipo de armas», y anunciaron la toma del Palacio de la República (sede de la Presidencia), el aeropuerto de la capital y la base aérea de Merowe.



El Ejército, por su parte, desmintió esas declaraciones y aseguró que mantiene el control sobre todas las instalaciones estratégicas, incluido el Palacio Presidencial.



El jefe del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, ordenó la disolución de las RSF por atacar instalaciones estatales y estratégicas.



El Ejército de Sudán afirmó haber capturado las instalaciones de las RSF en las ciudades de Al Damazin, Gedaref, Kasala, Kosti, Puerto Sudán, Kadugli y su mayor base en Jartum, según informó el domingo el diario Sudan Tribune.



El Comité Central de Médicos de Sudán estima en más de 100 civiles las víctimas mortales por los enfrentamientos. (Sputnik)