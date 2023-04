Presidenta hondureña expresa voluntad de vencer a opositores de la refundación del país

San salvador, 27 abr (Sputnik).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó el miércoles su voluntad de enfrentar y vencer a quienes se oponen su proyecto político de refundar el país.

«Es cierto que he recibido un país endeudado y en ruinas, pero eso no me detiene para trabajar junto a las municipalidades y vencer a los que se oponen a los cambios y a la refundación de Honduras. Frente al capitalismo salvaje nunca olvidemos que somos resistencia», afirmó la mandataria al hablar ante la XXXII Asamblea de Municipios de Honduras (AMHON).

Castró resaltó que durante su gestión, iniciada a fines de enero de 2022, la administración ha consignado 5.000 millones de lempiras (208,3 millones de dólares aproximadamente) a las diferentes municipalidades del país.

Por otra parte, el gobierno del Partido Libertad y refundación (Libre, izquierda) se encargó de honrar las deudas pendientes de las administraciones anteriores con los municipios, las cuales ascendían a 963 millones de lempiras (más de 40 millones de dólares).

«Quiero agradecer a la directiva de la AMHON, porque estoy convencida que, junto a las alcaldías municipales, tenemos la capacidad de desarrollar obras sociales para los pobres de Honduras», apuntó la primera mujer jefa del estado hondureño en sus dos siglos de existencia.

Castro adelantó que firmó dos convenios con la AMHON, por un valor superior a los 2.000 millones de lempiras (unos 83,3 millones de dólares) para ser transferidos a las municipalidades «sin distingo de colores políticos».

Los acuerdos con las 298 municipalidades del país centroamericano incluyen la reparación de por lo menos 12 mil centros educativos, y el desarrollo del Programa de Caminos Productivos, el cual cuenta con el apoyo de la Secretaría (ministerio) de Infraestructura. (Sputnik)