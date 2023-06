Putin: «Las pérdidas de Ucrania se acercan a las que se pueden calificar de ‘catastróficas'»

Moscú, 13 jun (Sputnik).- Las pérdidas militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante su contraofensiva «se acercan a ‘catastróficas'», declaró este martes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante un encuentro con corresponsales de guerra.

De acuerdo con Putin, las tropas de Kiev «no han tenido éxito» en ninguna parte de la contraofensiva y han sufrido grandes pérdidas. Señaló que mientras el porcentaje de las víctimas mortales en la proporción entre muertos y heridos durante las hostilidades suele ser 25-30%, los ucranianos tienen un 50% de muertos.

Añadió que Kiev también había perdido más de 160 tanques y más de 360 vehículos blindados de varios tipos, así como que el volumen de pérdidas entre los equipos suministrados por Occidente se estimaba en un 25-30%.

El líder ruso subrayó que las pérdidas rusas al repeler la contraofensiva ucraniana fueron 10 veces inferiores a las ucranianas, así como que se había perdido 54 tanques, algunos de los cuales iban a ser recuperados.

Además, Putin comentó el ataque a la hidroeléctrica de Kajovka, en la provincia rusa de Jersón, perpetrado la semana pasada. Señaló a la parte ucraniana como culpable del incidente.

«Quién es el culpable está claro. La parte ucraniana lo buscó. No diré al cien por cien cosas de las que no estoy seguro, así que en general no registramos grandes explosiones antes de que se produjera la destrucción. […] Pero atacaron repetidamente con [complejos de lanzacohetes múltiples de fabricación estadounidense] HIMARS la hidroeléctrica de Kajovka», dijo, añadiendo que pueden haber tenido algo escondido en el lugar o «tal vez una vez más añadieron algo insignificante y comenzó la destrucción».

El mandatario subrayó que Rusia no está interesada en la destrucción de la hidroeléctrica, ya que esta se encuentra en su territorio. «Definitivamente no nos interesa, ya que tendría graves consecuencias para los territorios que controlamos y que están bajo control ruso», afirmó.

Putin también habló sobre los ataques ucranianos contra las provincias rusas fronterizas con Ucrania, declarando que se trata de un intento de desviar a las tropas rusas.

«En cuanto a los territorios fronterizos, hay un problema, está relacionado principalmente con el deseo de desviar nuestras fuerzas y medios hacia este lado, de retirar algunas unidades de aquellas direcciones que se consideran las más importantes y críticas en cuanto a una posible ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania», dijo.

Al mismo tiempo, subrayó que en cualquier caso los ciudadanos rusos deben ser protegidos. Así, anunció que, para frenar los ataques, Moscú considerará la creación de una ‘zona sanitaria’ en Ucrania a una distancia desde la que sea imposible alcanzar el territorio ruso. Según sus palabras, se trata de un «tema aparte». «No estoy diciendo que mañana comenzaremos esta labor, debemos ver cómo se desarrollará la situación», precisó el líder ruso.

De acuerdo con el presidente, Kiev actúa como «un régimen basado en el terror». Afirmó que, aunque la lucha contra los sabotajes de los servicios ucranianos en territorio ruso está en curso, Moscú no puede actuar empleando los métodos ucranianos.

«Algunos resultados de este trabajo se están haciendo públicos, y la opinión pública los conoce: la detención de agentes, empleados de los servicios especiales del Estado vecino. El trabajo continúa. Pero me gustaría señalar que, a diferencia de las actuales autoridades ucranianas, nosotros no podemos actuar con métodos terroristas, tenemos un Estado de derecho, un país, y allí hay un régimen», destacó.

Subrayó que las fuerzas rusas seguirán atacando selectivamente objetivos en el territorio ucraniano, como instalaciones de infraestructura crítica, y no actuarán «como estos imbéciles [ucranianos]» que atacan zonas residenciales. (Sputnik)