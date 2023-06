¿Por qué en Naranjo defienden la Zona Protectora El Chayote?

Naranjo, Alajuela, 19 jun (Elpaís.cr).- Un primer grupo de varias decenas de naranjeños desfiló el domingo 18 para llamar la atención de la destrucción de nacientes, árboles y terrenos de infiltración hídrica en una área de amortiguamiento y de la Zona Protectora El Chayote.

En una finca en Los Robles de Naranjo, propiedad de un inversionista chileno, se pretende establecer una plantación de 40 mil árboles de aguacate aunque no cuenta con permisos municipales ni el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental (EiA).

Sin embargo, el propietario contrató maquinaria pesada como tractores y una draga para abrir caminos en su finca y dentro de la parte que corresponde a la Zona Protectora.

Debido a la destrucción, la Federación de Acueductos Rurales de la Zona Protectora (15 en total), que se nutren del recurso hídrico para comunidades de San Ramón, Naranjo y Sarchí hicieron la denuncia correspondiente ante el Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Minae.Sinac), sede regional de Grecia, Alajuela.

Pese a ello, las autoridades municipales, alertadas por Fedapro acusan a la organización de no haber hecho nada para evitar la destrucción. La Federación, por su parte, acusa al gobierno local de no aplicar la ley, como le corresponde, ya que tras una inspección de personal de la Unidad de Gestión Ambiental del municipio aunque dieron la orden de paralizar los trabajos no decomisaron la maquinaria, que siguió trabajando varios días después de la inspección antes de ser retirada.

La importancia de la Zona Protectora

Para Fedapro es prioridad la salud de la población, ya que una plantación de aguacate para la exportación necesita gran cantidad de fungicidas y agrovenenos para que el producto salga con un tamaño aceptable para mercados internacionales.

De acuerdo con la Federación, esos agroquímicos se infiltrarán en las fuentes de agua, lo que causará diversos males para la salud humana.

Entre tanto, ecologistas locales advierten que una plantación de aguacates será de especial interes para la fauna del lugar y no se tiene idea cómo el productor reaccionará para combatir aves, ardillas, tepezcuintles y especies que están en peligro de extinción, entre otras.

Algunas imágenes de flora y fauna de la Zona Protectora El Chayote (Fotografías del biólogo Luis Fernando Hernández Morales):

La Zona Protectora El Chayote

La Zona Protectora El Chayote se ubica en la provincia de Alajuela, entre el Parque Nacional Juan Castro Blanco y el Parque Nacional del Volcán Poás. Tiene 841 hectáreas localizadas en los cantones Alfaro Ruiz, Sarchi y Naranjo.

La zona protegida está justamente en la línea divisoria de aguas de Costa Rica, unos ríos van a parar al Atlántico y otros al Pacífico. Al Océano Atlántico se dirigen los ríos El Toro y Espino, y al Océano Pacífico el Barranca, el Colorado y algunos afluentes de este último, el río Coroca, el río La Isla y el río Molino, que junto con el río Grande forman el río Grande de Tárcoles.