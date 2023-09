Juicio político a Biden, críticas a McCarthy y opiniones divididas

Washington, 13 sep (Prensa Latina) El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Kevin McCarthy, lidia hoy con críticas dentro y fuera de su partido tras el anuncio de un posible juicio político al mandatario Joe Biden.

El republicano de California ordenó la víspera a los comités de la Cámara Baja abrir una investigación formal de juicio político contra el gobernante demócrata basada en los problemas judiciales de su hijo Hunter Biden y los negocios familiares en el extranjero.

Los demócratas señalaron que la decisión de McCarthy muestra un cambio, pues había sugerido que no se iniciaría un proceso para el impeachment (juicio político) sin una votación previa en el órgano legislativo.

El actual dueño del mazo llegó a cuestionar a Nancy Pelosi, su predecesora, por no celebrar un sufragio en el pleno cuando abrió una investigación similar al expresidente Donald Trump (2017-2021).

Para algunos observadores, McCarthy camina sobre una cuerda floja porque tendrá que mantener de buen humor a quienes lo llevaron al puesto a base de concesiones en enero.

Esas dádivas lo colocan en una posición precaria, exponiendo cuán dependiente es del apoyo de esa facción, que amenazó con no dudar en destituirlo si incumple sus exigencias.

Si bien un solo miembro puede desencadenar una “moción de destitución”, en realidad que se concrete requiere una mayoría de la Cámara Baja y quizás un apoyo sustancial de los demócratas, que no han expresado interés.

“No hay amor por Kevin. Pero si preocupación por más caos y por quién podría ocupar su lugar si lo despiden”, advirtió a Axios un congresista demócrata.

Por otro lado, existen opiniones entre republicanos del Senado de que la propuesta de McCarthy «es una pérdida de tiempo. Es una tontería”.

«Tenemos que centrarnos en muchas cosas», comentó la senadora Shelley Moore Capito, republicana de Virginia Occidental al subrayar que no ve «evidencia flagrante que dice que tenemos que seguir adelante, no la vi en el caso Trump y voté en contra. No la veo en este caso».

La anunciada investigación la liderarán los presidentes del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, James Comer, en coordinación con el del Comité Judicial del propio órgano legislativo, Jim Jordan, y el del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith.

Los republicanos de la Cámara de Representantes se reunirán a puerta cerrada este miércoles y mañana jueves, cuando está previsto que Comer y Jordan hablen sobre sus pesquisas.

Los representantes Don Bacon (republicano por Nebraska) y Mike Lawler (republicano por Nueva York), ambos provenientes de distritos que ganó Biden en 2020, alertaron que no están listos para iniciar una investigación de juicio político.

El escenario podría complicarse mucho para McCarthy, que debe lidiar con otros asuntos de urgencia antes de fin de mes como lograr un acuerdo para la financiación del gobierno que evite el cierre.