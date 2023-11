BBC 100 Mujeres 2023: Christiana Figueres en la lista

Olena Rozvadovska, Ucrania

Defensora de los derechos de los niños

La misión de Olena Rozvadovska es ayudar a los niños ucranianos a procesar el trauma de la guerra. Ella es la cofundadora de Voces de los Niños, una organización benéfica que brinda apoyo psicológico.

La organización comenzó como una iniciativa popular en 2019, cuatro años después de que Rozvadovska se ofreciera como voluntaria cerca del frente en Donbás, donde los separatistas respaldados por Rusia comenzaron a luchar contra Ucrania.

Ahora, la fundación cuenta con más de 100 psicólogos que trabajan en 14 centros, además de una línea directa gratuita. Ha ayudado a decenas de miles de niños y padres.

Rozvadovska participó en el documental nominado al Oscar «A House Made of Splinters», y junto con su equipo publicó un libro titulado «War Through the Voices of Children» (La Guerra a Través de las Voces de los Niños).