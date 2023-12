Advierten en Costa Rica sobre uso terapéutico de agua de mar inyectable

San José, 8 dic (EP/PL).- El Ministerio de Salud de Costa Rica alertó hoy sobre la publicidad, comercialización, uso, consumo y aplicación, incluso de forma intravenosa, de agua de mar con fines terapéuticos, sin registro sanitario alguno.

En un comunicado, la entidad advirtió que, a partir de una denuncia verificada, principalmente por redes sociales, comprobaron que este líquido se utiliza para fines terapéuticos en las zonas de Cahuita y San Carlos, así como a través del perfil de Facebook denominado “Medicina del Dr. Hamer en Costa Rica.

Recuerda el ministerio que un producto farmacéutico o medicamento se define como una sustancia simple o compuesta; natural, sintética, o mezcla de ellas, con forma farmacéutica definida, empleada para diagnosticar, tratar, prevenir enfermedades o modificar una función fisiológica de los seres humanos.

De acuerdo con la normativa sanitaria vigente, subraya, todo medicamento para su importación, distribución, comercialización, prescripción y promoción requiere previamente su registro sanitario ante el Ministerio de Salud.

Los productos que no cuentan con un registro sanitario vigente y aprobado por el Ministerio de Salud no han sido evaluados para garantizar que cumplan requisitos de seguridad, calidad y eficacia, de manera que no son aptos para su uso, aplicación y consumo y pueden representar un riesgo para la salud de la población, precisan las autoridades.

Recomiendan entonces, no comprar, consumir, vender, utilizar, aplicar ni promocionar el agua de mar con fines terapéuticos o cualquier otro producto no avalado.

También verificar el registro sanitario de los productos que se utilizan a través de la plataforma Regístrelo y denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos, empresas o personas que comercializan o promueven este producto, así como cualquier otro que no cuente con registro sanitario o no cumpla la normativa sanitaria vigente, entre otras sugerencias.