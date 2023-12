Cadena perpetua para adolescente Ethan Crumbley por tiroteo en un colegio en Michigan

Washington, 8 Dic. (EUROPA PRESS) – El adolescente estadounidense Ethan Crumbley, acusado de matar en un tiroteo a cuatro compañeros de su instituto en el estado de Míchigan en noviembre de 2021, ha sido sentenciado este viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El juez del condado de Oakland, Kwamé Rowe, le ha impuesto la máxima sentencia por un «verdadero acto de terrorismo» que se saldó con la muerte de cuatro estudiantes del Oxford High School, Hana St. Juliana, de 14 años; Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, de 16, y Justin Shilling, de 17 años.

Rowe ha resaltado que el adolescente, que tenía 15 años cuando llevó a cabo el tiroteo, obligó a su compañero Shilling a arrodillarse antes de matarle. «Eso es una ejecución: eso es tortura», ha dicho, según ha recogido la cadena NBC News.

Crumbley se convierte así en el primer menor en recibir este tipo de sentencia desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmara en un fallo que dos menores condenados por asesinato cuando tenían 14 años no podían recibir una cadena perpetua sin tener la posibilidad de acceder a libertad condicional.

«Realmente siento lo que he hecho y lo que les he quitado. No puedo devolvérselo, pero puedo hacer todo lo posible en el futuro para ayudar a otras personas y eso es lo que haré», ha indicado Crumbley antes de recibir la sentencia, ha recogido la cadena CNN.

La Fiscalía del condado de Oakland aseguró que los padres del adolescente ignoraron «las señales de advertencia» y no actuaron a pesar de conocer algunos de las «perturbadores» preferencias de su hijo, como torturar animales o ver vídeos de extrema violencia.

Los padres, que en un primer momento fueron declarados como fugitivos hasta su detención, le regalaron la pistola semiautomática con la que efectuó los disparos y desoyeron las advertencias de la escuela sobre el errático comportamiento de su hijo.