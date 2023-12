Acuerdo de presos fue un paso hacia el entendimiento entre Venezuela y EEUU, dice Maduro

Caracas, 20 dic (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que el acuerdo para la liberación y canje de presos con EEUU fue un paso hacia una relación basada en el respeto, el trato igualitario y el entendimiento entre Washington y Caracas.

«Con respeto podemos avanzar a una nueva etapa de relaciones. Ojalá se consiga el camino para un proceso de tratamiento igualitario y entendimiento entre EEUU y Venezuela. Hoy (por el miércoles) se ha dado un paso que ojalá abone ese camino», dijo el mandatario sudamericano durante un acto en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno), junto al diplomático Alex Saab, liberado horas antes por EEUU.

Saab fue liberado más temprano el miércoles como parte de un acuerdo con EEUU que incluyó a unas 30 personas entre ciudadanos de ambos países.

Maduro dijo durante su discurso que la liberación del diplomático es la «reivindicación de la justicia y la verdad».

«No pudo el odio, no pudo la venganza, no pudo la mentira. No pudo hoy, ni podrá jamás con nosotros», afirmó.

Maduro agradeció al Gobierno de Catar por ser «un facilitador brillante, de exquisita diplomacia», para el acercamiento con EEUU.

También reveló que la liberación de Saab estaba «lista» cuando en EEUU gobernaba Donald Trump (2017-2021), pero su derrota en las elecciones de 2020, cuando aspiraba a la reelección, obligó a «empezar de cero» las negociaciones.

Maduro aprovechó el discurso para enviar un mensaje a su par de EEUU, Joe Biden, a quien le dijo que «Venezuela está de pie, con su propio modelo, independiente, soberana, colonia de nadie y subordinada a nadie».

Saab había sido arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 a pedido de EEUU, quien lo requería por un caso de presunto lavado de dinero; el diplomático estaba en viaje a Irán en una misión humanitaria para el Gobierno venezolano.

Fue extraditado a EEUU en octubre de 2021.

Desde entonces, Caracas exigía su liberación y consideraba que Saab estaba secuestrado, ya que entendía que se había violado su inmunidad diplomática. (Sputnik)