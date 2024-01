El 2023 sin avances para la integración de América Latina

Montevideo, 1 ene (Sputnik).- La integración latinoamericana, ese proyecto de desarrollo regional que ha sido impulsado por varios gobiernos en los últimos años, no solamente mostró pocos avances durante el 2023, sino que para el año que viene las expectativas de avanzar en este tema son escasas, dijeron a la Agencia Sputnik distintos analistas.

Los pobres resultados pudieron verse en la falta de efectividad para lograr un acuerdo entre el Mercosur (Mercado Común del Sur) y la Unión Europea (UE), en los intentos por impulsar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que está en «latencia», o en la «inacción» de la Alianza del Pacífico, afirmaron los especialistas.

«Yo creo que no se ha avanzado como se debería avanzar. (…) Diría que en general, el 2023 ha sido un mal año. En términos generales, América Latina no avanzó en materia de integración. Las expectativas para el año que viene no son muy buenas. (…) Si soy optimista, espero que sea un año en que no se retroceda en materia de integración», dijo a la Agencia Sputnik el magíster en Ciencia Política y profesor de la Universidad Central de Chile, Cristian Fuentes.

El 17 de julio, el canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo en una entrevista exclusiva a esta agencia que su país considera que no existe consenso para relanzar la Unasur, por lo que el Gobierno pretende «debatir posibles formatos para que se pueda restablecer el diálogo político de alto nivel en la región».

Dicha afirmación ocurrió luego de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó en Brasilia un encuentro de presidentes sudamericanos en el que pidió resucitar la Unasur para avanzar en la integración de los países sin tener que empezar de cero.

La Unasur fue fundada en 2008 con la idea de incrementar el intercambio cultural, social y comercial en el sur de América Latina y desde esa región con otras del mundo; no obstante, la instancia regional está en crisis desde 2018 cuando por diferencias políticas varios países miembros se retiraron del bloque.

El 7 de diciembre, la cumbre del Mercosur, que se realizó en Río de Janeiro, cerró sin poder llegar a un acuerdo con la UE, uno de los temas más esperados del evento.

Por su parte, la última reunión de presidentes de la Alianza del Pacífico fue en enero del 2022 ya que este año se canceló por tensiones diplomáticas entre México y Perú, quienes suspendieron el trabajo del bloque.

A mitad de este año, los cancilleres de los cuatro países del bloque (Chile, Perú, Colombia y México) se reunieron en Santiago de Chile, donde la nación anfitriona recibió la presidencia pro témpore, para ejercer durante un mes y luego traspasarla a Perú.

Problemas

Fuentes, quien también fue director del Programa de Relaciones Internacionales de la Fundación Chile 21 desde 2010 hasta 2014 y director de Coordinación Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2010, afirmó que uno de los problemas para impulsar la integración en la región se debe a la necesidad de fomentar acuerdos amplios que no dependan de los vaivenes ideológicos de los gobiernos.

«Creo que el tema de la integración hay que sacarlo del ciclo político. Cuando vienen gobiernos de derecha, entonces ya hay menos. Cuando vienen gobiernos de izquierda, hay más. Creo que hay que cambiarlo. Hay que hacer acuerdos muy amplios. Pero como son acuerdos muy amplios, es más difícil concretarlos», opinó.

De cara a 2024, el analista advierte que las diferencias en términos de política exterior entre el nuevo Gobierno argentino y el Ejecutivo brasileño pueden convertirse en un serio obstáculo a la hora de avanzar en una eventual integración.

«Existe ese peligro, esa amenaza para la integración. Ahora, creo que Argentina no está en condiciones de tener malas relaciones con nadie. Por ejemplo, con China. China es su principal prestamista y acreedor. Tampoco con Brasil. La economía argentina está muy integrada con Brasil. Yo creo que ellos (en relación al Gobierno argentino) van a hacer un esfuerzo» para promover un acercamiento, advirtió.

El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó durante la campaña electoral que si era electo no haría «negocios con ningún país comunista», entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil.

Sin embargo, en su tercer día de Gobierno, el presidente argentino, que asumió el 10 de diciembre, envió una carta a su par chino, Xi Jinping, para descongelar un acuerdo financiero por 5.000 millones de dólares que realizó la anterior administración; además, el mandatario manifestó su interés de fortalecer la relación con Brasil.

El 6 de diciembre, una fuente de la cancillería brasileña dijo a esta agencia que para su país la relación con Argentina es «prioritaria» y quiere dar tiempo al nuevo Gobierno para definir el futuro de los lazos bilaterales.

BRICS vs EEUU

De cara a 2024, uno de los temas más relevantes puede ser la relación entre el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y EEUU.

Para el doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales chileno, Pedro Díaz Polanco, académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de ese país, esta relación puede tensionarse el próximo año en la región, fundamentalmente debido a las diferencias entre Pekín y Washington.

«Brasil, por una parte, va a liderar a los países de la región para poder exigir que las grandes potencias, de alguna forma, por ejemplo, dejen de imponerse. China, por otro lado, establecerá presiones (…) para que los Estados abandonen el dólar. Y, por tanto, las presiones van a llegar (a la región)», afirmó.

El especialista destacó el tamaño del mercado que representan los BRICS y el liderazgo de China, pero indicó que la posición del nuevo Gobierno argentino derrumbó la posibilidad de una adhesión al bloque.

«Es importante recordar que el nuevo mandatario argentino recibió una carta de Xi Jinping por la cual se le invitó a integrarse al conglomerado, enalteciendo las importantes ganancias compartidas que generaría el vínculo. La respuesta negativa de Milei, si bien suavizó el tono hacia China respecto a lo que había señalado como candidato, fue categórica: Argentina es socio de EEUU. Así entonces, se infiere que el Gobierno de Milei en ningún caso estará dispuesto a fortalecer el declive del dólar que promueve China», agregó.

Díaz Polanco opinó que es «muy difícil» que los BRICS puedan tener un «alto impacto» en los países de Latinoamérica, debido a que EEUU juega un «rol esencial» en los sistemas políticos de la región.

Por su parte, Fuentes destacó a los BRICS como un «espacio muy valioso de convocatoria al sur global» y dijo que la decisión por parte de Argentina de no ingresar al bloque «va a perjudicar mucho más» al nuevo Gobierno.

El grupo BRICS se autodefine como una asociación de mercados emergentes y países en desarrollo, fundada sobre vínculos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos.

Argentina, junto con Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, fue invitada a unirse al grupo a partir del 1 de enero de 2024. (Sputnik)