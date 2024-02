Candidato presidencial Martinelli acusa al presidente de Panamá de planear matarlo

Ciudad de Panamá, 6 feb (Sputnik).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2015), candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM, derecha), afirmó este martes que el actual mandatario, Laurentino «Nito» Cortizo, planea matarlo antes de las elecciones del 5 de mayo próximo.

«Me quieren matar», dijo Martinelli a periodistas en la Asamblea Nacional de Diputados, a donde acudió para presentar una denuncia contra Cortizo y contra el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Acompañado de su abogada, Shirley Castañedas, Martinelli aseguró que hay personas dispuestas a testificar que existen planes para acabar con su vida.

«Tengo conocimiento que hay personas que quieren ser testigos protegidos y trabajan en la Presidencia. En estos momentos tienen miedo por su vida», aseguró.

Según el ex presidente, tanto Cortizo como Carrizo, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), quieren sacarlo del juego pues temen que Panamá cambie si él gana los comicios.

Martinelli sigue en la campaña electoral pese a que la Corte Suprema de Justicia rechazó la semana una apelación para anular una condena a 128 meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, lo que puede anular sus aspiraciones.

«Mi candidatura sigue firme. Cuando el Tribunal Electoral me agarre y me diga que no puedo correr, mi candidato será José Raúl Mulino», dijo refiriéndose a su compañero de fórmula y quien fuera su ministro de Seguridad durante su gobierno, 2009-2014.

Interrogado por los periodistas, negó que hayan llegado al país miembros del equipo de campaña del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para apoyarlo durante la contienda electoral. (Sputnik)