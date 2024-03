Candidata oficialista para la presidencia mexicana comienza campaña con 100 promesas

Ciudad de México, 1 mar (Sputnik).- La candidata presidencial de la coalición oficialista mexicana, Claudia Sheinbaum, que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó en la tarde del viernes su campaña hacia los comicios del próximo 2 de junio con un mitin en el que pronunció un discurso centrado en 100 promesas.

«Soy mujer, madre, abuela, científica, humanista, considero que la honestidad es un valor supremo que da autoridad política, ética y moral, donde he ejercido, he dado resultados y lo que me mueve es un profundo amor a mi pueblo y a mi patria», dijo la ex jefa de Gobierno de la capital (2018-2023) al presentar el centenar de promesas.

El acto fue celebrado en la plaza principal del Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional, residencia presidencial, ante decenas de miles de seguidores, en una tribuna blanca con la Catedral Metropolitana de fondo.

Con un vestido morado, color del movimiento gobernante, con detalles de tejidos de comunidades indígenas, la dirigente de la coalición «Sigamos haciendo historia» -que completan los partidos Verde Ecologista y del Trabajo-, expresó que encabeza «un proyecto para el futuro de la nación que reivindica la democracia»

Se proclamó partidaria de «las libertades, los derechos del pueblo de México a una vida digna, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres».

La ingeniera en energía de 61 años dijo que el proyecto oficialista representa «la única opción en el México de hoy de prosperidad a su pueblo, de un desarrollo con bienestar».

Definió su propuesta como un «proyecto humanista en el que caben empresarios, clases medias, todas las profesiones, oficios, todas las religiones y todos los librepensadores».

Sin embargo acotó que tiene claro que no puede traicionar la historia y la dignidad del pueblo de México en su anhelo de democracia, justicia, y libertad.

«Somos soñadores, creemos en la paz, en la fraternidad y en que la mayoría de los seres humanos viven feliz cuando ayuda a los demás», enfatizó en un discurso de más de una hora.

Reseñó que a lo largo de todos estos años en el Gobierno, su movimiento ha logrado lo que parecía imposible: la revolución de las conciencias, de la mente del pueblo de México.

Tras concluir con un centenar de compromisos, Sheinbaum prometió cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Tengo claro que nos tocará juntos y juntas guardar el legado de un hombre que está hoy en Palacio Nacional, que ha cambiado para bien la historia de nuestro país», exclamó.

Finalmente convocó a seguir transformando a México, a continuar su «renacimiento y regeneración».

La oposición postula a dos candidaturas: Xóchitl Gálvez, por el Frente Amplio por México -quien lanzó su campaña en la ciudad con más percepción de inseguridad del país, Fresnillo (centro); y Jorge Álvarez Máinez por el Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócratas) quien eligió para su primer acto en municipio de Lagos de Moreno, Jalisco (centro-oeste), también asolado por la violencia.

Sheinbaum, recibe un 50 por ciento de preferencias, delante de la contendiente del opositor Frente Amplio, Xóchitl Gálvez con 33 por ciento, ocho por ciento para el candidato de MC y nueve por ciento de indecisos, según una encuesta del periódico El Financiero publicada el primer día de campañas. (Sputnik)