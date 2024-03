Conjunción Venus-Saturno, el 21 o 22 antes de la salida del Sol

Venus es el segundo planeta más cercano al Sol, el más “caliente”, el más “brillante” (algunas veces), casi del tamaño de la Tierra, pero no el más cercano (¡es Mercurio!). A veces lo podemos usar como “la estrella del niño”, pero no siempre está visible a finales de diciembre, o está al amanecer (y no madrugamos para verlo), o es sustituido por un brillante Júpiter.

Saturno es el sexto planeta más cercano al Sol, el de los maravillosos anillos (Júpiter, Urano y Neptuno también tienen). El más distante que podemos vera a ojo desnudo (desde la antigüedad) y el que tiene mayor número de “lunas” (146 a la fecha), tres de las cuales posiblemente tengan un océano (¡con posibilidades de algún tipo de vida! (Titán, Encélado y Mimas).

Pues bien, antes de la salida del Sol (05:40), tanto el jueves 21, como el viernes 22, usted tiene la oportunidad de ver una “conjunción” de estos dos planetas, a simple vista y desde luego con binoculares o telescopio. Tome fotos.

¿Qué necesita?

Un horizonte bajo y despejado hacia el Este, y estar alerta observando, quizás desde la 05:15.

(*) José Alberto Villalobos Morales es asesor en Física y Astronomía.