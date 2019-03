El PAC, el PLN y el PRN: Un contubernio legislativo repugnante

Columna Poliédrica

En política, lo he escrito varias veces, lo que no se observa es lo más importante. El poder político se desarrolla entre bastidores y lo que el gran público mira no es ni una décima parte de lo que hay detrás de cada una de las decisiones de los políticos. Se trata de una trama que está protegida por las propias leyes que se han encargado de promover y aprobar las caras visibles de los grupos de interés.

Por ejemplo, la Asamblea Legislativa actual viene aprobando leyes en contra de la mayoría de la población costarricense y ello ha sido posible, fundamentalmente, por el contubernio escandaloso de una serie de diputados de todos los partidos. La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) con la mayor de las vergüenzas se ha aliado con la del Partido Liberación Nacional (PLN) y con los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN).

Evidentemente a la hora de mencionar estos partidos políticos es necesario aclarar de qué estamos hablando. Lo que une a los diputados que están en esta dinámica es su afinidad ideológica y de intereses, se trata de grupos vinculados a los sectores conservadores y a los grupos con más poder económico en Costa Rica. Cuando hablamos del PAC es necesario entender que los diputados actuales pertenecen al ala más derechista de esa agrupación política y ni se diga de los diputados del PLN, que de los ideales sociales de ese partido no queda absolutamente nada. ¡Nada de nada!

Del PRN no se puede esperar más que una acción legislativa como la que hemos visto. Los argumentos religiosos, naturalistas y otros que encierran una serie de incoherencias están a la orden del día, con esta agrupación en el parlamento hemos tocado fondo sin lugar a dudas; tenemos una Asamblea Legislativa en que el debate parlamentario ha alcanzado los niveles más bajos de seriedad, los argumentos bien sustentados son un anhelo que no va ser colmado nunca.

El cinismo ha llegado a tales extremos que el Presidente ha anunciado la intención de aprobar más impuestos para la población costarricense. Lo escribimos hace unos meses, el discurso del gobierno fue que los impuestos aprobados iban a ser pagados por los que más tienen, en cambio, ahora nos van a vender la idea que los nuevos impuestos constituirán un sacrificio para los que no se vieron afectados con el paquete de impuestos anterior.

Mientras todo esto ocurre, los que llevan años sin pagar impuestos siguen felices y contentos. Continúan con sus escudos fiscales, con sus contabilidades a la medida, con sus subterfugios legales para no pagar lo que deben y como si eso no fuera poco, se rasgan las vestiduras porque consideran que ya pagan muchos impuestos. El nivel de cinismo y sin vergüenza de estos grupos es supino.

Lo último que está por confirmarse, es la elección el próximo primero de mayo del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa. El relajo ha llegado a tal extremo, que está siendo negociada la presidencia del parlamento para uno de los diputados que rinden vasallaje a los grupos económicamente más fuertes de Costa Rica. Si los diputados del PAC entran en esa dinámica y en ese juego, estarán cavando la tumba no solo de esa agrupación política, sino que condenarán a la población costarricense a la orfandad política.

¡Por los hechos los conoceréis! El que quiera ver que vea y el que no, pues no se queje después cuando su situación económica sea cada vez más desfavorable. Que no se diga que no se dijo. Estamos avisados.

(*) Andi Mirom es Filósofo

