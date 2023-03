Maestros de Ecuador protestan contra reglamento que considera violatorio de sus derechos

Quito, 4 mar (Sputnik).- Miembros de la Unión Nacional de Educadores ecuatorianos (UNE) de la provincia de Pichincha (norte), se manifestaron el viernes en Quito contra el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe por considerar que viola sus derechos al ejercer la profesión.



«Es un reglamento que atenta a los derechos de los maestros, de la educación en sí. Este reglamento corresponde al odio de clases que tiene el presidente de la República», manifestó Isabel Vargas, presidenta de la UNE ante los convocados.



Con signas tales de «Fuera, Lasso, Fuera» los manifestantes se dirigieron desde la sede del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno nacional.



Algunos de los puntos que generan el rechazo de los maestros son: la entrega de nombramientos provisionales y no definitivos a los ganadores de concurso de oposición, que afecta a unos 50.000 docentes.



Alegan que las disposiciones no respetan la jornada laboral, generan requisitos fuera de la ley para ascenso y recategorización y ratifican la discriminación salarial de más de 11,000 docentes.



Los manifestantes dijeron que el reglamento no garantiza el presupuesto necesario para educación y recorta los derechos a estudiantes y docentes.



Durante la marcha los manifestantes también exigieron la salida del presidente Lasso al señalar su incapacidad al frente del país para resolver los problemas del país, y los presuntos casos de corrupción en las empresas y nexos con estructuras criminales. (Sputnik)